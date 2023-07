Mario Biondi, concerti al via oggi: tour inizia da San Giorgio a Cremano

L'artista tra luglio e settembre in Italia e all'estero con 'Crooning Soon – Anteprima estate 2023'

Parte oggi dal Premio Massimo Troisi a San Giorgio a Cremano (Napoli), il tour estivo di Mario Biondi 'Crooning Soon – Anteprima estate 2023', un lungo viaggio prodotto e organizzato da Friends&Partners/Baobab Music and Ethics che, intersecandosi con le date all’estero, porterà l’artista tra luglio e settembre in tutta Italia regalando al pubblico, oltre ai brani più conosciuti e amati, anche alcune anticipazioni del nuovo album in uscita in autunno. A novembre e dicembre sarà poi la volta dei teatri con un nuovo show. I biglietti del tour teatrale con partner Radio Montecarlo sono disponibili da oggi in prevendita su TicketOne e gli altri circuiti previsti. Informazioni e biglietti al link friendsandpartners.it/artisti/mario-biondi

E’ disponibile dal 26 maggio sulle piattaforme digitali e in radio la versione di Mario Biondi del classico 'My Favourite Things' con la partecipazione speciale di Stefano Di Battista, una speciale dedica per i suoi nove figli. "Mi sono innamorato di questo brano - racconta l'artista -riguardando la scena del musical 'The Sound of Music', da cui è tratto, riflettendo soprattutto sulle parole pronunciate da Julia Andrews prima di iniziare a cantare: 'Quando qualcosa mi turba e mi sento triste, provo a pensare a cose belle'. Ed ho subito pensato ai miei figli, alla purezza della semplicità e del contatto, a quanto è prezioso essere circondati dalle persone che amiamo. Vivo nell’appassionata voglia di godere delle tante belle gioie che la vita mi ha dato, i miei figli e l’Amore. Questo brano è per loro".