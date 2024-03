Marlene Kuntz festeggiano 30 anni di 'Catartica': "Sarà un tour potente"

"Un concerto estremamente potente" e un tour dedicato a Luca Bergia, batterista e fondatore dei Marlene Kuntz scomparso un anno fa. La band italiana di rock alternativo di Cristiano Godano si appresta a festeggiare i 30 anni di 'Catartica', il loro disco d'esordio, con una ristampa dell'album e un tour che registra i primi sold out per le date di Roma, Firenze, Roncade, Bologna e per il doppio appuntamento a Torino. L'album, pubblicato nella primavera del 1994, ha segnato una pietra miliare nella storia della musica italiana e ha contribuito a definire il suono del rock alternativo degli anni '90: "quando è uscito il disco per noi era la realizzazione di un sogno dopo anni di cantina e gavetta. Poi abbiamo cominciato a darci dentro per far sì che il sogno rimanesse realtà quanto più possibile e, dopo trent'anni, siamo qua", afferma Godano.

"Sono molto orgoglioso di essere riuscito a trasformare questa passione in ciò di cui mi sono occupato nella vita. Quando ci provavamo c'era molto consapevolezza. Sapevo quanto era folle l'idea di provare a fare i musicisti rock in Italia e sottolineo che il disco è uscito che avevo 27-28 anni, quindi quasi fuori tempo massimo. Quindi esserci poi riusciti non può non inorgoglire", commenta Godano, oggi in occasione di una conferenza stampa per la presentazione del tour. Per la registrazione di 'Catartica', ricorda Riccardio Tesio, "abbiamo dato il massimo, tanto da pensare che più di così non potevamo fare".

Quanto alla musica di adesso, "credo abbia poche probabilità di durare nel tempo", afferma Godano sottolineando che "i 'singoloni', soprattutto quelli estivi, ad un certo punto esauriscono la loro forza propulsiva. Ma ho anche una pessima opinione di dove sta andando la musica in epoca di internet". Quanto alla presenza del rock nel panorama musicale, Godano afferma: "I giovani che fanno rock esistono e lo fanno con la totale consapevolezza di fare musica gratis. La fascinazione del rock c’è ma non è la sola musica esistente, è uno dei tanti generi che ci sono in giro. Essendo uno che suona e non uno che programma non considero una tragedia che il rock possa avere alti e bassi". Infine, sui Maneskin: "non li conosco ma li ho visti dal vivo e spaccano. Sanno suonare".

In attesa dell'uscita della ristampa di 'Catartica', disponibile dell'8 marzo nel formato Cd e doppio Lp, entrambi con libretto con foto inedite e un Box Deluxe in edizione limitata e numerata, e dell'inizio dell'attesissimo tour, in partenza il 12 marzo, i Marlene Kuntz hanno deciso di omaggiare i propri fan con dei contenuti inediti: dal 29 febbraio è disponibile in digitale "Fine della danza", traccia inedita e contenuta anche nella musicassetta (che fa parte del Box Deluxe della ristampa dello storico album) del ricercatissimo bootleg Demosonici; è già disponibile il video di "Nuotando nell'aria", realizzato con immagini e video di repertorio e dal 6 marzo sarà disponibile online anche il video di "Lieve".

Le tappe del tour "Catartica 2024": The Cage, Livorno (12 marzo); Alcatraz, Milano (14 marzo); Orion, Roma (15 marzo); Cso Pedro, Padova (23 marzo); Viper, Firenze (5 aprile); Hiroshima Mon Amour, Torino (11 e 12 aprile); New Age, Roncade (19 aprile); Tpo, Bologna (20 aprile); Demodè, Bari (26 aprile); Mamamia, Senigallia (27 aprile).