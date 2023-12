Tanti i temi caldi dell'attualità che sono anche presenti nel programma che si appresta a partire questa sera, giovedì 14 dicembre 2023 su Sky e in streaming su Now

Sarà un'edizione ricca di novità e temi interessanti quella di MasterChef Italia che si appresta a partire questa sera, giovedì 14 dicembre 2023 su Sky e in streaming su Now. Un'anteprima è arrivata dalla conferenza stampa di presentazione, dove gli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno parlato di quote rosa e questione di genere ("noi citiamo sempre la cucina delle nonne, mai dei nonni", ha sottolineato Cannavacciuolo), dell'impatto ambientale delle scelte alimentari ("diamo spazio a scelte vegetariane e vegane da anni", ha rimarcato Locatelli) e di come i social e internet abbiano cambiato la professione.

"Sono rimasto deluso dalla bocciatura da parte dell'Italia della carne in vitro, perché poi saremo costretti a importarla", ha detto Locatelli. "Per me è sbagliatissimo non prendere parte a questo esperimento, perché con il genio e la tradizione italiana avremmo potuto porci all'avanguardia e produrre alimenti di una qualità maggiore", ha aggiunto lo chef.

"Un tempo per conoscere le culture e le tendenze di altri Paesi dovevi salire su un aereo e potertelo permettere, oggi con un clic hai tutto a portata di mano", ha detto Barbieri, mentre Cannavacciuolo ha aggiunto: "sicuramente la rete ha velocizzato tutto ma così come velocemente si può far conoscere una novità, con la stessa velocità viene tutto dimenticato".

Ma soprattutto si è parlato di come questo programma ha cambiato la cultura gastronomica in Italia e non solo. "Ha cambiato il pensiero gastronomico nella gente - ha detto Bruno Barbieri - ha cambiato la consapevolezza con cui si va al ristorante e la conoscenza delle materie prime. Ha fatto capire che il mestiere dello chef e del ristoratore è un mestiere importante. Ha dato anche la possibilità anche a tanti piccoli produttori nel settore agroalimentare di emergere. Per me è stata una storia importante, in cui ho continuato a scoprire talenti come ho sempre fatto negli anni".

Ora i fornelli del programma stanno per riaccendersi con concorrenti eterogenei, cosmopoliti, di diversa estrazione sociale e culturale, di tutte le età, con tante storie da raccontare e disposti a mettersi in gioco. Tutti diversi tra loro ma con un elemento in comune: la passione per la cucina. E con un sogno a guidarli: diventare il nuovo MasterChef italiano. Anche quest’anno aspiranti chef provenienti da tutta Italia (e non solo) si candidano ad entrare nella Masterclass di MasterChef Italia.