Secondo appuntamento di MasterChef Italia ed è l’esordio ufficiale per la Masterclass di quest’anno. Un taglio del nastro accompagnato da sorprese e colpi di scena, a partire dall’ultimo scoglio che separava alcuni cuochi amatoriali dall’ingresso ufficiale in classe: il giudice ombra che finalmente ha un nome, quello dello chef geniale e visionario Davide Scabin. A lui il compito di organizzare, insieme ai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, le prove da “dentro o fuori” per chi aveva ottenuto nei Live Cooking due sì e un no. E così, con la consulenza di Scabin, i tre hanno completato la scelta dei 20 cuochi amatoriali che si fronteggeranno nelle prossime settimane e che già si sono messi alla prova con la prima, sorprendente e preziosissima, Mystery Box di stagione: una Box inamovibile, saldata alla postazione, per un piatto solo da ideare con appena tre ingredienti da combinare a proprio piacimento, che metteva in palio un’altra novità di stagione, la Golden Pin, una spilletta dorata che garantisce l’immunità in una prova a scelta del suo proprietario.

La seconda puntata: i Live Cooking, lo Stress Test, i grembiuli bianchi, la prima Mystery Box

La serata di ieri è iniziata con gli ultimi Live Cooking, seguiti dallo svelamento del giudice ombra Scabin in occasione del primo Stress Test dell’anno che ha visto gli aspiranti chef che non erano riusciti a ottenere tutti e 3 i sì alle prese con delle preparazioni “a sorpresa” da realizzare in dieci minuti di tempo; a giudicare i “rimandati”, Scabin insieme al giudice che aveva votato “no”.

E così, alla fine delle selezioni, i 9 grembiuli bianchi ancora da assegnare sono andati a: Alice, 27 anni, di Lodi e ora a Roma; Beatrice, campionessa di basket diciannovenne di Roma; Filippo, studente di architettura e maestro di sci di 25 anni; Fiorenza, 31enne tecnico di radiologia della provincia di Napoli; Kassandra, nata a Madrid 25 anni fa ma ora in Italia; Marcus, il primo concorrente di origini svedesi di MasterChef Italia, 43 anni; Michela, personal trainer 44enne della provincia di Bolzano; Settimino, 61enne barese addetto al banco salumeria di un supermercato; e Niccolò, neolaureato in Medicina di Ravenna di 26 anni, quest’ultimo unico a ricevere il grembiule con l’unanimità dei tre giudici dopo il suo Live Cooking.

Occupate le 20 postazioni, ecco la prima vera prova, la Mystery Box basata non sulla creazione di un piatto ma sulla sua ideazione. Tre ingredienti obbligatori - melanzana, pomodoro e basilico - i cuochi amatoriali in gara hanno dovuto ideare un piatto e disegnarlo: solo chi è riuscito a trasmettere al meglio attraverso il disegno la propria idea ha potuto cucinarla. I giudici hanno scelto di far presentare i propri piatti ad Antonio (Casa, lingotto di melanzana con salse di pomodoro e mozzarella, olio al basilico e quenelle di pesto di pomodori secchi e mandorle), Alice (Parmigiana viaggiatrice, rivisitazione del classico della cucina italiana con cubi di melanzana caramellizzati su gazpacho con olio al basilico e salsa alla scamorza affumicata), Eleonora (1000 Strati d’estate, millefoglie di crepes, melanzana, cipolla e pomodoro, boules di mandorla aromatizzate e tzatziki al basilico e menta) e Michela (Terra e mare mi piace incontrare, involtini di branzino e melanzane avvolti nella pancetta su crema di patate). In palio per il vincitore la Golden Pin, la spilla dell’immunità, che è stata attaccata sul grembiule di Alice.

Lo share e i social: i dati

I nuovi episodi del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, ieri sera su Sky Uno/+1 e on demand, sono stati seguiti da 688mila spettatori medi e il 3,5% di share, con 1.029.103 contatti e il 67% di permanenza: nel dettaglio, il primo ha raggiunto 801mila spettatori medi, con il 3,45% di share, 1.170.297 contatti e il 68% di permanenza; il secondo 575mila spettatori medi, con il 3,7% di share, 887.909 contatti e il 65% di permanenza.

Nei sette giorni, i due episodi della serata d’esordio segnano 1.910.000 spettatori medi, in linea rispetto ai primi due episodi della scorsa stagione, con 2.491.000 contatti unici e il 77% di permanenza.

Sui social, grazie alle oltre 112mila interazioni social totali, +9% rispetto all’anno scorso, l’hashtag ufficiale #MasterChefIt è entrato nella classifica dei Trending Topic direttamente in prima posizione durante la messa in onda, rimanendo poi stabile sul podio fino a venerdì mattina; in tendenza sono apparsi anche i nomi dei cuochi amatoriali Settimino e Kassandra, nonna Giuditta e lo chef Scabin (fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in).

La corsa per il titolo di MasterChef Italia ha finalmente avuto inizio, e giovedì 28 dicembre, sempre su Sky e in streaming su NOW, arriverà il nuovo appuntamento: quali nuove sorprese staranno organizzando i giudici?