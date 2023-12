Il giudice ombra di MasterChef 2023 è Davide Scabin. Nella seconda puntata dello show di Sky viene introdotto lo chef che affianca i 3 giudici 'ordinari'. Tocca a lui entrare in scena per testare gli aspiranti concorrenti nello stress test in cui si cimenteranno 17 'grembiuli grigi', che nelle selezioni non hanno ottenuto 3 voti favorevoli da Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. "A tutti voi è mancato qualcosa. Il problema è come gestire lo stress", dice Scabin rivolgendosi ai 'candidati.

Scabin è diventato un volto noto per gli spettatori di MasterChef durante l'edizione dello scorso anno. Lo chef pluristellato nel 2022 è comparso nella trasmissione e quest'anno è stato 'arruolato' con un ruolo formale nel team. Nato a Torino nel 1965, Scabin ha scoperto la cucina grazie alla madre cuoca e ha intrapreso gli studi alberghieri prima di fare le prime esperienze nelle cucine.

A 28 anni apre il Combal con la sorella e con un socio. E' l'inizio della parabola, con la proposta di una cucina fantasiosa e creativa. Arriva anche il Combal.zero, che conquisterà la prima e la seconda stella Michelin (2011) prima della retrocessione (2016) a dir poco sorprendente. Dal 2022, Scabin è il nuovo executive chef del Carignano, a Torino, altro ristorante stellato.