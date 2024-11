Matthew McConaughey ha detto di preferire la felicità e la serenità a un conto in banca da milioni di dollari. Ospite nell'ultima puntata del podcast statunitense Modern Wisdom, l'attore premio Oscar ha confessato di aver rifiutato in passato un ruolo da 15 milioni di dollari.

La dichiarazione

Il ruolo da 15 milioni di dollari era stato offerto a Matthew McConaughey poco prima di firmare il copione del film "Dallas Buyers Club" del 2014, un ruolo che gli valse un premio Oscar come miglior attore protagonista e uno stipendio più modesto di circa 200 mila dollari. Ma non si è mostrato pentito della sua scelta. Tutto al contrario. Matthew McConaughey ha detto: "I soldi e la fama in questo periodo storico sono la definizione di successo, ma chiunque abbia di più è il vero vincitore”.

L'attore, papà di tre figli, ha confessato di aver cambiato opinione riguardo ai soldi durante il corso della sua carriera: "Prima gli davo molta più importanza. Adesso credo che ci sia una bella differenza tra successo e profitto. I soldi sono importanti ma sto cercando di trarre un 'profitto' dalla mia vita piuttosto che dal mio conto in banca", ha chiosato Matthew McConaughey ai microfoni del podcast.

Per il 55enne oggi è più importante dedicare le energie e il tempo alla famiglia. McConaughey è sposato dal 2012 con la moglie Camila Alves e insieme sono diventati genitori di tre figli: Levi, Livingston e Vida. Dopo anni passati a vivere a Malibu, in California, la famiglia circa dieci anni fa si è trasferita in Texas.