"Quanti sono andati in tv a dire che hanno il vizio di bere? Solo io". Mauro Corona si sfoga in tv, nella puntata di E' sempre Carta bianca condotta da Bianca Berlinguer. Lo scrittore e artista ricorda la sua infanzia complicata, il rapporto assente con il padre e le conseguenze di tutto questo. "C'è qualche stella che brilla un pochino nelle mie notti. Ci sono periodi bui, io ho la capacità di non mentire. In televisione vedo sempre personaggi sorridenti: possibile non abbiano mai un minuto di malinconia? Io non ci riesco, ecco perché sono a rischio nelle reti televisive. Ma perché si deve ridere sempre? Quanti sono andati in tv a dire che hanno il vizio di bere? Solo io", dice.

"L'alcol è un dramma, dall'alcol non si esce. Lo si può sospendere, io ci sono riuscito per 5 anni e poi ho ripreso. Poi ho sospeso per 2 anni e ho ricominciato. Ma io ho pochi anni da vivere... Mi dispiace che la politica parli molto di droga e non parli per niente dell'alcol...", aggiunge Corona. Negli ultimi giorni, il tema dell'alcol è stato affrontato pubblicamente da Adele, cantante di fama mondiale che ha parlato della sua dipendenza e della sua 'guarigione': "Adele dice che ha smesso? Quando si sospende l'alcol, bisognerebbe andare in una baita. La notorietà porta fragilità, temo riprenda".