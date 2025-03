Max Giusti: '''Dicono di te' racconta il cinismo della televisione generalista"

"Un racconto della tv generalista in modo cinico, sarcastico, ma anche divertente, in maniera mai banale. Spesso dietro le quinte. In fondo c’è tanto della mia esperienza in televisione". Così l'attore Max Giusti presenta 'Dicono di te', commedia scritta dallo stesso Giusti con Igor Artibani, diretta da Umberto Carteni e prodotta da Rodeo Drive con Rai Cinema, che andrà in onda su Rai2 il 21 marzo (ore 21.30) in prima visione tv. Una commedia che racconta le nevrosi e le contraddizioni della televisione mainstream.

Max Giusti - in un ruolo divertente e a tratti dissacrante - è Giancarlo, 50 anni, autore televisivo di successo con fama, soldi, amore, ma tutto comincia a scricchiolare quando irrompe nella sua vita il cugino Bernardo (interpretato da Paolo Calabresi) che millanta di possedere un dono soprannaturale, quello di saper ‘ascoltare’ ciò che dicono le persone alle spalle degli altri. Nel ruolo della moglie del protagonista Elena (Ilaria Spada), giornalista che sogna lo scoop che non arriva mai. Nel cast, per un cameo anche Pupo e Simona Marchini. Del suo ruolo di moglie che non è ancora riuscita a realizzare il suo sogno professionale, Elena-Ilaria Spada che in conferenza stampa ha sottolineato come "in una coppia può esserci la paura dell'altro e ci si ferisce, tanto che ad un certo punto Elena, con un marito di successo affianco, non crede più in sé stessa". L'attrice ha poi ironizzato come nella sua vita di coppia reale ciò non sia mai successo perché: "Ho scelto un marito (Kim Rossi Stuart, ndr) che era già molto popolare quando l'ho conosciuto. Dico sempre che ero una sua fan da quando ero bambina, anche per sottolineare la differenza di età (ride, ndr). Ho scelto di avventurarmi con un marito molto bello e talentuoso ma paure non ce ne sono".

Alla conferenza stampa di presentazione di 'Dicono di te' hanno partecipato anche Nicola Claudio, presidente Rai Cinema e Adriano De Maio, direttore Cinema e Serie Tv. "Cerco di non rendere mai piatta, nelle scelte, la mia programmazione. E 'Dicono di me' rientra perfettamente nelle nuove linee guida della rete, tra commedia e disimpegno", ha sottolineato De Maio.