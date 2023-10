Max Pezzali torna a Lucca Comics con un albo su suo nuovo tour negli stadi

Dopo il primo colpo di fulmine durante Lucca Changes nel 2020, torna in grande stile a Lucca Comics & Games Max Pezzali, per presentare un progetto che lo vedrà protagonista mercoledì 1° novembre al Teatro del Giglio. Arriva infatti a Lucca, in anteprima, il comic book di Max Pezzali, un albo in tiratura limitatissima, illustrato e sceneggiato da Roberto Recchioni, prodotto da Lucca Comics & Games.

Tre le edizioni disponibili (regular, variant e white) disponibili in vendita a Lucca, di cui solo 250 saranno autografate da Pezzali e disegnate da Recchioni, al Palazzo delle Dediche mercoledì 1° novembre alle 17.30. Il comic book svelerà il tema caratterizzante della prima stagione del nuovo tour negli stadi di Max Pezzali, che prenderà poi vita e tridimensionalità nelle date live previste nel 2024 (Trieste, Torino, Bologna, Roma e doppia data a Milano) e al quale faranno seguito altri capitoli, rinnovando di volta in volta temi, raffigurazioni e personaggi.