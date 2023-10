"E' bella come il sole ma non è una giornalista"

Melissa Satta? Splendida showgirl come Diletta Leotta "ma non sono giornaliste". Paola Ferrari replica nel botta e risposta con Melissa Satta, ospite di Belve 2023 stasera su Raidue. La compagna del tennista Matteo Berrettini ha definito "rosicona" per Paola Ferrari, che in passato ha criticato il ruolo di Satta a Sky Calcio Show. "Mi prendo tutte le critiche del mondo anche se non le capisco. Melissa è bella come il sole, di una bellezza straordinaria ed è anche simpatica. L'ho sempre difesa, anche con la storia di Berrettini, nella quale ha ricevuto attacchi assurdi. La mia critica non era a lei ma al calcio che è profondamente maschilista, io sono una rompiscatole sul tema delle donne nel mondo del calcio. Ma adoro Melissa, non la offenderò mai, è una donna talmente bella che ferma il sole", dice la giornalista di Raaisport a Un giorno da Pecora.

Sembrerebbe che lei se la prenda sempre con giornaliste sportive belle e giovani, come Melissa Satta o Diletta Leotta, domandano i conduttori. "Senza voler esser poco carina, non sono giornaliste ma splendide showgirl - risponde - Se io dico che uno è avvocato e invece è un segretario non è la stessa cosa. Ci sono responsabilità diverse, non è che uno sia meglio dell’altro".

E a proposito dell'addio di Fabio Fazio alla Rai, aggiunge: "Non mi piaceva un certo teatrino che riproponeva il solito cliché di pensiero. Non è cambiato ma va bene, ha un suo pubblico e se lo merita. Penso però che dovrebbe allargare, senza invitare sempre le stesse persone".