Il post di Riccardo Cassini, autore del programma 'Affari Tuoi', sulla Presidente del Consiglio ha scatenato diverse polemiche e potrebbe avere delle conseguenze. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la Rai sta esaminando la vicenda e valutando la possibilità di prendere provvedimenti.

Nei giorni scorsi, Cassini ha pubblicato un post, poi cancellato, in cui faceva ironia sulla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e sua figlia. Utilizzando una foto del loro arrivo in Cina, Cassini ha scritto: "La mamma dei fascisti è sempre in Cina". Le polemiche scaturite dal post hanno portato il caso all'attenzione di Viale Mazzini ma al momento non è ancora stata presa una decisione su come procedere.