Jessica Morlacchi non ci sta. E sui social si sfoga contro il ritorno in tv di Memo Remigi. Sulle storie di Instagram, Morlacchi, evidentemente seccata, ha pubblicato un cartello a caratteri cubitali dove scrive: "Chiede scusa all'azienda, al pubblico, ma non a me. Mah".

Il cantante e autore di tanti brani famosi è tornato oggi per la prima volta in Rai, nel programma di Pierluigi Diaco 'Bella Ma' su Rai2, dopo l'allontanamento dal servizio pubblico avvenuto nell'ottobre del 2022 proprio per una molestia a Jessica Morlacchi (le riprese mostrarono Remigi che faceva scendere la mano sul fondoschiena della cantante) durante la trasmissione di Rai1 'Oggi è un altro giorno', ci cui entrambi erano ospiti fissi. Oggi Remigi, ospiti di Diaco ha detto: "Ci tenevo a ribadire le mie scuse all'azienda e soprattutto al pubblico: sono convinto che nella vita tutti sbagliamo e io in sessanta anni di carriera sbagli ne ho fatti diversi, più o meno gravi. Quello che ho fatto è stato un gesto di grande incoscienza, che mi è costato molto", ha aggiunto, senza però mai nominare Jessica Morlacchi.