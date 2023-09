La domanda del direttore durante la prima puntata di 'Giletti 102.5' ha spiazzato l'ex conduttore di 'Non è l'Arena' la cui trasmissione è stata sospesa dopo alcune puntate sulla mafia

"Perché sei andato via da La7"? Mentana gela Giletti che, durante la prima puntata di 'Giletti 102.5', mentre chiacchiera al telefono con il direttore del Tg di La7, rimane spiazzato dalla sua domanda e con un piccolo imbarazzo dribbla l’argomento: "Vengo a dirtelo al Tg di La7''.

I fatti riportano a qualche mese fa quando Giletti, dopo le sue inchieste sulle Mafia, ha dovuto fare i conti con la sospensione del suo programma su La7. I motivi ancora non si conoscono. Il giornalista è in stand by. Nessun programma all’orizzonte.