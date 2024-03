"Sono stata male già in passato. Stavo male anche ad Amici". Mew, ospite oggi di Verissimo, spiega i motivi che l'hanno spinta a lasciare Amici. "Anche nei momenti più belli succedono cose che ti bloccano. Non potevo continuare, sapevo che non sarei più risalita se avessi continuato a buttare negatività dentro di me. Sono stata male già in passato, mi sono portata dietro tutto questo negli anni. Nella scuola le emozioni erano forti all'inizio e non pensavo alle cose brutte. Quando mi sono ambientata, mi sono sentita nuovamente triste anche se il mio percorso era bellissimo. C'era qualcosa che non andava, capivo che stavo andando verso qualcosa che mi sarebbe pesato parecchio", dice la giovanissima cantante nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

"Ho avuto molti problemi alimentari, che ho anche adesso. Anche lì non avevo voglia di mangiare, non era la cosa giusta continuare. Maria De Filippi mi è stata vicinissima, è stata come una mamma. E' importante riconoscere di avere un problema, è importante parlarne. Bisogna esprimere cosa si prova, anche senza capirlo fino in fondo. Io l'ho capito solo nel tempo", aggiunge.

Mew ha lasciato Amici con Matthew: "Con lui è stato amore a prima vista, in lui ho trovato tutto quello che mi mancava. Non posso fare a meno di lui. Lasciare Amici è stata una scelta sofferta per entrambi, ho capito che anche lui non si sentiva benissimo lì. Quando gli ho detto che non me la sentivo di continuare, lui ha deciso di venire con me, da grandissimo idiota e da mega-empatico... Ora stiamo insieme e andiamo a vivere insieme".