Milano Pride, Rosa Chemical: "Io qui per mandare messaggio di amore e libertà" - Video

"Manifestazione importantissima, specialmente per i giovani che devono scendere in piazza e manifestare, in maniera educata"

“Sono in mezzo a un tour di concerti, ma nonostante questo ci tenevo a passare anche solo due ore per poter mandare anch’io un messaggio di amore e libertà”. Così Rosa Chemical all’Adnkronos, spiega il motivo della sua partecipazione al Milano Pride.

Intercettato sul carro della Universal Music Italia, che sponsorizza la manifestazione milanese “per sostenere e promuovere attraverso la musica un messaggio di inclusività, autodeterminazione e uguali diritti”, l’interprete ci tiene ad affermare che “il Pride è una manifestazione importantissima, specialmente per i giovani che devono scendere in piazza e manifestare, in maniera educata, per difendere i propri diritti”.