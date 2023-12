Alla Prima della Scala, il 7 dicembre in occasione della rappresentazione del "Don Carlo" di Giuseppe Verdi, il palco reale vedrà la presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa, del vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, del sindaco Beppe Sala e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. La lista dei ministri potrebbe, tuttavia, allungarsi con il passare delle ore, con altre presenze in attesa di conferma.

In platea attese molte personalità, molte delle quali presenze fisse della Prima: la senatrice a vita Liliana Segre, il senatore a vita e ex presidente del Consiglio Mario Monti, il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, l'architetto Stefano Boeri, direttore della Triennale di Milano, Giovanni Bazoli, presidente onorario di Intesa Sanpaolo, Livia Pomodoro, ex presidente tribunale di Milano, l'imprenditrice Diana Bracco. E poi il ballerino Roberto Bolle, la regista Andrée Ruth Shammah, e Nicoletta Manni, l'étoile della Scala. Dati per quasi certi anche i giornalisti Roberto D'Agostino e Alfonso Signorini. Tra gli ospiti non mancheranno cantanti (potrebbe tornare Morgan, già presente l'anno scorso, e arrivare Ornella Vanoni), oltre a una schiera di attori e attrici.

Circolano indiscrezioni anche sulla presenza della grande soprano Raina Kabaivanska, che fu protagonista del "Don Carlo" del 1968 diretto da Claudio Abbado.