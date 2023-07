Mondo Rai, appuntamenti e novità

Il racconto dell’eccezionale impresa sportiva compiuta dalla squadra americana di “8 con” alle Olimpiadi di Berlino del 1936, arricchito dalla voce di Daniel James Brown, l’autore del libro “The Boys in the Boat”: è “I ragazzi del ‘36. Nove americani in barca alle Olimpiadi del Führer”, in onda domani alle 22.10 su Rai Storia. I nove protagonisti della storia sono ragazzi della West Coast appassionati di canottaggio, nati in famiglie di umili origini (taglialegna, pescatori, operai e agricoltori) che inseguono con ostinazione il loro sogno e la loro passione, in un contesto ancora segnato dalle conseguenze della Grande Depressione. Gara dopo gara, difficoltà dopo difficoltà, il gruppo diventa sempre più coeso e affiatato fino a ottenere la partecipazione alle Olimpiadi del ’36, quelle che volevano celebrare la grandezza del Terzo Reich nei confronti del mondo intero. La squadra americana non è la favorita contro la strapotenza tedesca, i rampolli di Cambridge della squadra inglese e gli italiani, il team più esperto tra tutti. Il giorno della competizione, al cospetto del Führer, la nazionale tedesca vince tutte le gare di canottaggio. Manca l’"8 con", la classe regina dello sport, e i tedeschi vogliono fare l’en plein. Gli Usa hanno uno dei rematori febbricitante e la corsia più sfavorevole per via del vento. Ma il team impone il suo ritmo e, con una progressione straordinaria, vince contro ogni pronostico una gara entusiasmante. Arricchito da rare immagini di repertorio, il documentario racconta una pagina di storia sportiva a chi è appassionato di sport, ma non solo.

Luglio 2016: David Gilmour si esibisce nel leggendario anfiteatro di Pompei, all’ombra del Vesuvio, 45 anni dopo avervi suonato per la prima volta durante le registrazioni della storica esibizione “Pink Floyd Live at Pompei”, ripresa da Adrien Maben. Il concerto “David Gilmour Live at Pompei” - in onda domani alle 22.45 su Rai 5 - include canzoni di una selezione di brani da solista e alcune perle del repertorio dei Pink Floyd, tra cui “One Of These Days”, l’unica canzone che è stata anche eseguita al concerto del gruppo nel 1971. Entrambi i concerti hanno visto anche le performance molto speciali di “The Great Gig In The Sky” da “The Dark Side Of The Moon”, che David Gilmour interpreta raramente come solista. Il ritorno a Pompei è stato documentato dal regista Gavin Elder in 4K.

La polizia iraniana sta riprendendo i controversi pattugliamenti per garantire che le donne rispettino i codici di abbigliamento e coprano i capelli in pubblico, secondo quanto riportato dai media statali. Questa decisione giunge dieci mesi dopo l’uccisione di Mahsa Amini che ha scatenato massicce proteste nazionali. Le pattuglie erano state sospese e per le strade moltissime donne iraniane avevano cominciato a girare senza velo. Domani, nella puntata di “Radio3 Mondo” in onda alle 11 su Rai Radio 3, Roberto Zichittella ne parlerà con Marina Forti, giornalista che ha frequentato molto l'Iran e l'Asia meridionale e direttrice della Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso, e con Jacopo Scita, Policy Fellow presso la Bourse & Bazaar Foundation, un think tank che si occupa di diplomazia economica, sviluppo economico e giustizia economica in Medio Oriente e Asia centrale.

Su Rai2 Premio Cimitile 2023 - Su Raiplay "Il Telecanzoniere"

Si è conclusa con la consegna dei “Campanili d’argento”, nel complesso delle basiliche paleocristiane, la XXVIII edizione del Premio Cimitile. La rassegna letteraria nazionale è organizzata dall’omonima Fondazione, presieduta da Felice Napolitano con Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione Obiettivo III Millennio. Durante la serata finale è stato anche trasmesso un video con il messaggio del Santo Padre. Sabato 17 giugno sul palco allestito nel complesso delle Basiliche paleocristiane, sono stati premiati i vincitori, selezionati dal comitato scientifico presieduto da Ermanno Corsi, durante la serata presentata da Monica Leofreddi che andrà in onda domani, in terza serata su Rai 2. Migliore opera inedita del genere narrativo a Marco Ponzi con “La strategia dell’attenzione”; miglior opera edita di narrativa a Simona Sparaco per “La vita in tasca”; miglior opera edita di attualità a Mario Tozzi, con “Mediterraneo inaspettato. La storia del Mare nostrum raccontata dai suoi abitanti”. Migliore opera edita di saggistica a Ezio Mauro, “L’anno del fascismo. 1922. Cronache della marcia su Roma”. Migliore opera edita di archeologia e cultura artistica in età Paleocristiana e Altomedievale, a Silvana Rapuano, “Archeologia e storia di un monastero. Sant’Ilario a Port’Aurea di Benevento”. Premio Giornalismo “Antonio Ravel” a Sigfrido Ranucci, giornalista, conduttore del programma televisivo Report su Rai 3. Premio Speciale a Francesco Vaia, Direttore Generale dell’Istituto Spallanzani di Roma. Sul palco si sono esibiti anche i cantanti Ron, Simona Molinari, Marco Masini, Alan Sorrenti, il soprano crossover spagnolo Amalia Toboso, il Duo KamAak, gli attori Vanessa Gravina e Nino Lauro, Giusy Papaccio all’arpa, la Compagnia di balletto di Protagonisti ballet diretta da Monica Maraldo. La serata è stata realizzata dalla produzione televisiva Melos International di Dante Mariti.

Rai Teche ricorda Sandro Ciotti, amatissimo radiocronista e telecronista sportivo e musicale, pubblicando su RaiPlay il programma che segnò il suo debutto da conduttore televisivo: “Il Telecanzoniere” (www.raiplay.it/programmi/iltelecanzoniere). Sarà disponibile sulla piattaforma a partire da domani, giorno in cui ricorre il ventesimo anniversario della sua scomparsa. Nelle sei puntate, in onda tra febbraio e marzo 1970 con la regia di Priscilla Contardi e Gianfranco Piccioli, Ciotti veste gli inediti panni di una figura a metà tra il telecronista e il disc jockey, portando i telespettatori alla scoperta dei cantanti “in campo” nel panorama della musica italiana del momento, dai più celebri ai talenti emergenti. Tra metafore sportive e la sua inconfondibile e sagace ironia, Ciotti introduce e commenta le canzoni che vengono interpretate dal vivo sul palco, alternate alle immagini dei videoclip girati dalla produzione che riprendono gli artisti alle prese con le loro passioni extramusicali più varie. Incontriamo così Gianni Morandi mentre gioca a biliardino con gli amici, Maurizio Vandelli in una boutique di abiti da uomo, Patty Pravo a cavallo in un maneggio, Wess su una pista di go kart, solo per citare alcuni. Il programma, oltre a riproporre in una chiave nuova i successi del Cantagiro 1969 (da “Pensiero d’amore” di Mal a “Emanuel” di Caterina Caselli) fu occasione per far conoscere al pubblico tanti talenti in divenire e giovanissime leve tra cui Nada e Marcella Bella.Le introduzioni di Ciotti alle esibizioni vennero tutte girate negli studi RCA, dove il “telecanzoniere” è affiancato da Ubaldo Consoli, una delle maggiori professionalità della casa discografica. Il conduttore si inserisce nell’ambiente indossando una veste nuova anche nel senso più concreto dell’espressione: un abito bianco che riprende il camice dello stesso colore che era la divisa ufficiale dei tecnici, fonici e ingegneri dell’Rca. Se ai telespettatori del 1970 il programma diede modo di conoscere il volto che era dietro a quella voce radiofonica già così inconfondibile, a quelli di oggi dà la possibilità di scoprire e riscoprire il cronista in tutta la sua coinvolgente energia e interdisciplinarità. “Trovo sempre di più che canzoni e sport si somigliano. Tutt'e due sono messaggeri di ottimismo. In fondo le canzoni si ispirano quasi sempre all'amore, cioè alla parte migliore di noi stessi […] Lo sport dal suo canto ci propone dei modelli umani esemplari, delle gare esaltanti, cioè proiezioni ottimistiche di noi stessi. E quindi sono due campi che ci aiutano a vivere in maniera lieve e in una chiave migliore, e che aiutano la nostra esistenza".

Michael Portillo attraversa l'Atlantico per percorrere le ferrovie del Nord America in compagnia della sua fedele Guida Appleton degli Stati Uniti e Canada nella serie “Prossima fermata America”, in onda da domani alle 20.15 su Rai 5. Nella prima puntata, a St. Louis, Portillo sale sul monumento americano al selvaggio West, l'incredibile Gateway Arch, il monumento autoportante più alto degli Stati Uniti, e fa una piacevole scoperta al suo interno. Sulle rive del fiume Missouri viene invitato a bordo di una magnifica replica della barca a chiglia originale utilizzata per una spedizione storica. A Washington, nel Missouri, tenta di fabbricare una pipa di pannocchia di mais. Nella capitale dello stato del Missouri, Jefferson City, infine, trova un enorme edificio fortificato che fungeva da prigione per l'intero selvaggio West.

Su Rai Storia '5000 anni e più. La lunga storia dell'umanità' -Su Rai5 'La notte degli animali'

La sera, mentre alcuni animali si addormentano, altri si svegliano, camminano, cacciano, costruiscono, si danno da fare. È un intero mondo animale che si risveglia e inizia ad attivarsi intensamente quello raccontato dal documentario “La notte degli animali”, in onda martedì 18 luglio alle 14.55 su Rai 5. Tutti questi lavoratori notturni che ora sono agitati hanno solo poche ore per svolgere missioni vitali per tutti. Ma al buio, predatori, minacce e trappole si aggirano ovunque.

Joséphine de Beauharnais, prima moglie di Napoleone, fu incoronata imperatrice all'età di 41 anni e poi ripudiata perché non gli diede un erede. E’ lei la protagonista di “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità”, con Giorgio Zanchini, in onda domani alle 21.10 su Rai Storia. Nata nel 1763 da una ricca famiglia di coloni martinicani, Marie-Josèphe-Rose de Tascher de La Pagerie sposò all'età di 16 anni il visconte Alexandre de Beauharnais. Da questa infelice unione nascono due figli, Eugène e Hortense. Nel 1794 la coppia fu imprigionata nelle carceri rivoluzionarie. Mentre Alexandre fu ghigliottinato a luglio, Rose fu salvata dalla caduta di Robespierre. La sua grande bellezza e i suoi abiti aprirono presto alla vedova le porte dei salotti dell'alta società e, nel 1796, "la Belle Créole" sposò in seconde nozze Napoleone Bonaparte, che cedette al suo fascino, alla sua intelligenza e alla sua fantasia.

È la morte, che viene affrontata in maniera ironica e surreale, il tema del film di Tom Edmunds “Morto tra una settimana (o ti ridiamo i soldi)”, in onda domani alle 21.15 su Rai 5. William è un giovane scrittore che non riesce a pubblicare il manoscritto a cui sta lavorando, la banca rifiuta di fargli ancora credito e la fidanzata, stanca dell'ennesimo insuccesso, lo lascia. In preda alla disperazione, decide di togliersi la vita. Dopo alcuni tentativi falliti incontra su un ponte un killer di nome Leslie, in cerca di clienti in un luogo frequentato da aspiranti suicidi. Assunto da William con regolare contratto, Leslie assicura al ragazzo una fine rapida e indolore entro sette giorni dalla stipulazione. Pena la restituzione dell'intero compenso. William attende di morire entro una settimana, ma la sua vita prende improvvisamente una piega inaspettata: la fidanzata chiede di tornare con lui e la casa editrice rivaluta la pubblicazione del romanzo. A questo punto William non ha più voglia di morire. Ma per Leslie il contratto non è più rescindibile. Nel cast, Tom Wilkinson, Aneurin Barnard, Freya Mavor, Christopher Eccleston, Marion Bailey.