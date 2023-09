"Un grandissimo artista: è stato attore, è stato regista di film bellissimi, ma soprattutto è stato visionario in tante cose". Così all’Adnkronos la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, commentando al Lido di Venezia la morte di Giuliano Montaldo, deceduto oggi a Roma a 93 anni.

"Perdiamo davvero un artista molto attuale, che ha dettato la linea dell’audiovisivo italiano e non solo", aggiunge Borgonzoni sottolineando: "Pensiamo che è stato il primo a credere anche ad una serialità, quindi ad uno sviluppo dell’audiovisivo che magari in quel tempo, ma penso anche in tempi molto più recenti, dai grandi registi non veniva fatto”.