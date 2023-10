Montecatini International Short Film Festival ospita il docufilm su Totò

Il Montecatini International Short Film Festival (Misff), tra i festival di cinema italiani più rappresentativi del panorama nazionale, ospiterà il film documentario "Umanamente Totò poi il comico", ideato da Alberto De Marco, che ha voluto mettere in evidenza "la straordinaria umanità dell’attore Antonio de Curtis, in arte Totò, narrandone, per la prima volta in modo esaustivo, la vita privata in abbinamento alla carriera professionale, attraverso testimonianze, documenti, interventi e messaggi di intellettuali e personalità della televisione, del cinema, del teatro e della musica".

Il Misff ha selezionato la pellicola diretta da Alberto De Marco, presidente dell’Associazione Amici di Totò…. a prescindere! - Onlus, da anni impegnato nella valorizzazione della figura del grande Totò, con la motivazione di "aver voluto far conoscere non solo il genio artistico, ma anche la altrettanto rilevante cifra umana di Totò". La presentazione di "Umanamente Totò poi il comico" (Italia 2021, 30’) avverrà venerdì 20 ottobre (alle 16,30) nella sezione Bio & Arts.

La sezione è diretta da Laura Villani, architetta e direttrice artistica della manifestazione; in essa vengono riunite le biografie più rappresentative di personalità appartenenti all’intero spettro delle espressioni artistiche, dell’imprenditoria e di un territorio attraverso il linguaggio cinematografico. Un progetto, insomma, di "valorizzazione economico culturale, vettore di espressioni artistiche e professionali, in una visione sintetica e dialettica tra realtà e trasposizione cinematografica", come spiega Villani.

Il Festival Cinematografico di Montecatini Terme, città patrimonio Unesco con una storica vocazione alle Arti, alla Musica e al Cinema, è laboratorio e centro di sperimentazione espressiva e artistica: dal 2012 il Festival è sempre più caratterizzato sotto il profilo internazionale e diviene la vetrina di opere, accogliendo gli autori con le migliori produzioni indipendenti di corto metraggi artistici e sperimentali, di fiction, documentari, animazione, fino ai videoclip e alle opere prime.