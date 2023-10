'Ragazza sola' di Annalisa al comando della classifica EarOne airplay radio. Questo quello che si legge in un post condiviso oggi dalla cantante sul suo profilo Instagram. Un messaggio che arriva poche ore dopo la dura critica arrivata da Morgan ieri sera durante il primo live di X Factor 2023.

Cosa ha detto Morgan

Nel corso della puntata, il giudice del talent show non ha particolarmente apprezzato l'esibizione di Matteo Alieno Pierotti, della squadra di Ambra, soprattutto per la canzone scelta: 'Bellissima' di Annalisa. Morgan ha ammesso di non conoscere il brano, che ha definito "banale e inesistente". "Tu potresti cantare tutto - ha detto l'ex Vertigo - io non ti avrei mai assegnato una canzone così, una canzone che io onestamente non conoscevo e che trovo di una banalità incredibile, che non è niente di che. Dal punto di vista armonico non esiste, nemmeno dal punto di vista melodico".

'Bellissima' Annalisa entra nella storia

In realtà con il singolo 'Bellissima', Annalisa ha messo a segno un record: certificato 4 volte platino, ha consacrato la cantante di Savona come la prima donna a rimanere più di un anno nella classifica Fimi/Gfk con un singolo.

L'anno straordinario dell'artista proseguirà poi anche con uno speciale appuntamento live: “Annalisa: il Forum”, già sold out, previsto sabato 4 novembre al Forum di Assago (Milano), sarà l’unico concerto della cantautrice nel 2023. Uno show unico in cui il pubblico potrà cantare e ballare le sue hit assistendo ad uno spettacolo esclusivo, un’anteprima del suo prossimo e primo tour nei palasport.