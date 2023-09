Stasera in tv, in prima visione assoluta su Rai 1 alle 21.25, torna Morgane - Detective geniale. La protagonista è Morgane Alvaro, detective dal quoziente intellettivo molto al di sopra della media, madre di tre figli avuti da due uomini diversi, look improbabile e sempre sopra le righe. Quella che prende il via è la terza stagione delle avventure della detective francese, personaggio nato dalla fantasia di Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrie e Nicolas Jean, da un'idea originale dello stesso Jean. Nelle due stagioni precedenti il pubblico l'ha vista farsi notare e promuovere, grazie alle sue doti investigative fuori dal comune, da addetta alle pulizie in una stazione di polizia a consulente della Direzione Interregionale della Polizia Giudiziaria di Lille.

LA TERZA STAGIONE, A CHE PUNTO SIAMO

La seconda stagione si è conclusa con Morgane che è finalmente riuscita a conquistare l'ispettore Karadec con un bacio appassionato nell'ultima puntata. Nello stesso tempo però ha scoperto che Romain, il suo compagno ritenuto morto e scomparso quindici anni prima, vive con una donna in Inghilterra. Ma questo non sarà l'unico ostacolo nella relazione tra i due: Karadec, infatti, è fidanzato con Roxane Ascher, l'affascinante investigatrice che nel corso della seconda stagione è stata gravemente ferita, riuscendo poi a superare il coma. La nuova stagione, quindi, si apre con Morgane fortemente rattristata perchè l'ispettore non ha dato seguito a quel momento di passione tra loro e non ha interrotto la relazione con Roxane.

Sentendosi profondamente tradita, Morgane ha abbandonato la Polizia, riprendendo a lavorare come addetta alle pulizie. Ma la sua intemperanza, come al solito, le impedisce di mantenere a lungo un'occupazione. Questa volta sarà addirittura arrestata per omicidio, ma grazie all'aiuto dei suoi vecchi colleghi riuscirà a dimostrare la sua innocenza e rientrare nella squadra investigativa. Sempre geniale nella soluzione dei casi complicati e incredibili che si presenteranno in ogni episodio, Morgane non sarà altrettanto abile nel dipanare le complicazioni della sua vita familiare e sentimentale che, quest'anno, sarà particolarmente movimentata e vivace, con un inaspettato colpo di scena finale.