Morta la cagnolina di Chiara Ferragni, ira Fedez per la battuta su Twitter

Fedez ancora una volta nel mirino di Twitter. A far scoppiare il caso, stavolta, è il botta e risposta tra il cantante e un utente sulla morte della cagnolina di Chiara Ferragni. Tutto inizia con un tweet con battuta provocatoria dell'utente Davidone: "Secondo voi se scrivo GODO sotto il post di fedez per elogiare il suo cane morto che succede", chiede. A rispondergli è il diretto interessato, che rilancia il tweet e attacca: "Succede che se sei una merda e ci tieni così tanto a farlo sapere a tutti ti accontento volentieri", le parole del rapper. Tra i tanti arrivati in supporto al cantante, indignati per la battuta sulla morte della cagnolina, ecco però che sul social spuntano anche quanti ricordano a Fedez la risata su Emanuela Orlandi in un episodio del podcast 'Muschio Selvaggio' costato diverse critiche all'artista oltre alle scuse al fratello della ragazza scomparsa, Pietro Orlandi. "Però quando tu facevi battute su Emanuela Orlandi, lì era tutto lecito eh? Razza di miracolato. In uno stato di diritto raccoglieresti arance e fragole a Policoro", attaccano. "Ricordiamo comunque che Federico Lucia in arte Fedez è quello che piange per un tweet contro il suo cane, ma può comunque ridere e scherzare della sparizione di Emanuela Orlandi. A casa Federì", il nuovo tweet di Davidone in replica che tuttavia, stavolta, non ottiene risposta.

