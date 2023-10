Il chitarrista dei Massive Attack, Angelo Bruschini, è morto dopo una lunga malattia. Il musicista era malato da tempo di cancro ai polmoni. Lo ha reso noto la band sul proprio profilo 'X'. "Un talento singolarmente brillante ed eccentrico. Impossibile quantificare il tuo contributo al successo dei Massive Attack. Quanto siamo stati fortunati a condividere una la vita insieme", ha scritto la band.

Angelo Bruschini era nato a Bristol, in Inghilterra, e si era unito al gruppo negli anni '90. Oltre ad esibirsi con diverse band, Bruschini ha prodotto l'album omonimo del gruppo rock alternativo Strangelove nel 1997. Ha anche suonato la chitarra per il brano di Jane Taylor 'Blowing This Candle Out', pubblicato nel 2005. In un post pubblico sui social a luglio, Bruschini aveva scritto che gli era stato diagnosticato un cancro ai polmoni e che diversi specialisti gli avevano augurato “buona fortuna”. "Ho avuto una vita fantastica, ho visto il mondo molte volte, ho incontrato molte persone meravigliose, ma la porta si sta chiudendo, penso che scriverò un libro", le parole del chitarrista.