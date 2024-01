Morto a 58 anni David Gail, aveva recitato anche in 'Beverly Hills 90210'

E' morto David Gail: l'attore aveva 58 anni. Tra i suoli ruoli più noti c'è quello di Stuart Carson, il fidanzato di Brenda (Shannen Doherty) in 'Beverly Hills 90210'. La sorella di Gail, Katie Colmenares, ha condiviso la notizia del suo decesso su Instagram. "C'è stato a malapena un giorno nella mia vita in cui non sei stato con me al mio fianco, sempre la mia spalla, sempre il mio migliore amico, pronto ad affrontare qualsiasi cosa e chiunque mi volesse", ha scritto, accanto a una foto di loro due abbracciati. Non sono state fornite cause di morte o ulteriori dettagli.

Gail era noto anche per aver interpretato il dottor Joe Scanlon nella soap spinoff di 'General Hospital', 'Port Charles'.