E' un fiume di lacrime in piena quello che scorre sui social per la morte di Matthew Perry, la star di 'Friends', che ha interpretato il personaggio di Chandler Bing. Insieme al pianto dei tanti fan che hanno decretato il successo planetario della sitcom, c'è il cordoglio di amici, colleghi e del mondo dei produttori televisivi per la scomparsa dell'attore all'età di 54 anni. Perfino Justin Trudeau, il primo ministro del Canada, ha espresso pubblicamente il suo dolore.

"Siamo sconvolti dalla scomparsa del nostro caro amico Matthew Perry - ha dichiarato in un comunicato la Warner Bros Television Group, che ha prodotto 'Friends' - Matthew era un attore incredibilmente dotato e una parte indelebile della famiglia del Warner. L'impatto del suo genio comico si è sentito in tutto il mondo e la sua eredità continuerà a vivere nei cuori di molti. Questo è un giorno straziante e mandiamo il nostro affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi devoti fan".

La rete Nbc, che negli Usa ha trasmesso "Friends", ha scritto in un comunicato: "Siamo incredibilmente addolorati per la scomparsa troppo presto di Matthew Perry. Ha portato tanta gioia a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo con i suoi tempi comici perfetti e la sua arguzia. La sua eredità vivrà attraverso innumerevoli generazioni".

L'attrice Maggie Wheeler, che ha interpretato Janice, la fidanzata di Chandler Bing in "Friends", ha scritto su Instagram: "Che perdita. Il mondo sentirà la tua mancanza, Mathew. La gioia che hai portato a tanti nella tua troppo breve vita continuerà a vivere. Mi sento davvero benedetta da ogni momento creativo che abbiamo condiviso".

Il premier canadese Justin Trudeau ha condiviso sui social la notizia della morte dell'attore: "La scomparsa di Matthew Perry è scioccante e triste. Non dimenticherò mai i giochi che facevamo nel cortile della scuola e so che le persone in tutto il mondo non dimenticheranno mai la gioia che ha portato loro. Grazie per tutte le risate, Matthew. Eri amato e ci mancherai". Perry aveva raccontato che durante la sua infanzia lui e Trudeau avevano frequentato la stessa scuola da piccoli in Canada.

Anche l'attrice Selma Blair, che ha recitato in "Friends" nel 2002, ha commentato con un tributo su Instagram: "Tutti noi abbiamo amato Matthew Perry e io in particolare. Ogni giorno. Lo amavo incondizionatamente. E lui me. E io sono a pezzi. Con il cuore spezzato. Sogni d'oro Matty. Sogni d'oro".

L'attrice Yvette Nicole Brown, che ha recitato con Perry nella serie televisiva "The Odd Couple" ha scritto in un tributo sui social: "La nostra famiglia di 'Odd Couple' ha subito una grande perdita oggi. L'intero mondo dello spettacolo l'ha subita. Sono troppo triste per la notizia per dire qualcosa di più: Matthew era un tesoro che meritava più pace in questa vita. 54 anni sono troppo pochi per andarsene. Ti vogliamo bene, Matty!"

Un'altra co-protagonista di Perry in "The Odd Couple", Lisa Ann Walter, ha ricordato una delle sue scene preferite che ha girato con l'attore in un tributo su X (ex Twitter). L'attrice Paget Brewster, che ha interpretato Kathy nella quarta stagione di "Friends", ha ricordato l'attore sui social media, scrivendo: "Sono molto triste di sapere de scomparsa di Matthew Perry. È stato adorabile con me in 'Friends' e ogni volta che l'ho visto anni dopo Leggete il suo libro. Era il suo lascito per aiutare gli altri. Non riposerà in pace, però... È già troppo impegnato a far ridere tutti lassù".

Anche l'attrice Mira Sorvino, che ha recitato al fianco di Perry nel film tv "Parallel Lives" (1994) è intervenuta su X per ricordare l'attore. "Oh no! Matthew Perry! Dolce anima tormentata! Che tu possa trovare pace e felicità in Paradiso, facendo ridere tutti con la tua singolare arguzia!". L'attrice e cantante Nancy Sinatra su X ha scritto: "Buon viaggio Matt. Grazie per essere stato te stesso. Ti auguro un sereno viaggio verso casa attraverso le stelle. Se avete amato Matthew Perry come me, leggete il suo libro. Imparerete molto su di lui".

Il regista Jimmy Burrows, che ha diretto 15 episodi di "Friends", ha postato una foto di sé e di Perry sui social, scrivendo: "Nessuno l'ha fatto meglio".

L'attrice Shannon Doherty ha postato un lungo tributo su Instagram sotto una sua foto sua con Perry e Roger Castillo. "Eravamo una banda di amici molto tempo fa. Siamo cresciuti tutti insieme andando al Formosa, al Nord e ridendo costantemente. Giocavamo e Matt doveva dire cose ridicole alle ragazze al bar. Ci siamo sempre divertiti e sostenuti a vicenda. Matt ha sempre avuto senso dell'umorismo".