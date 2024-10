L'attore statunitense Ron Hale, che ha interpretato il ruolo del dottor Roger Coleridge nella soap "I Ryan" e quello di Mike Corbin in un'altra soap di successo, "General Hospital", è morto all'età di 78 anni a St. George, nella Carolina del Sud. Hale è morto il 27 agosto scorso, secondo un comunicato ufficiale delle pompe funebri diffuso oggi dalla famiglia.

L'attore ha recitato in "I Ryan" dal 1975 al 1989 e ha vinto due volte il Daytime Emmy Award come attore non protagonista nel 1979 e nel 1980. Nei panni del dottor Roger Coleridge, un medico di famiglia benestante che spesso si scontrava con il clan Ryan, è stato sposato con Delia Reid (Ilene Kristen/Randall Edwards), Maggie Shelby (Cali Timmins) e poi ancora Delia. Hale ha poi interpretato Mike Corbin, il padre del boss mafioso Sonny Corinthos (Maurice Benard), in "General Hospital" dal 1995 al 2010, ed è apparso anche nello spinoff "Port Charles" dal 1997 al 2000 (Max Gail ha interpretato in seguito lo stesso personaggio dal 2018 al 2021).

Nato come Ronald Hale Thigpen il 2 gennaio 1946 a Grand Rapids, nel Michigan, ha frequentato la Furman University, è arrivato a New York all'età di 19 anni e si è diplomato all'American Academy of Dramatic Arts nel 1967. Nel 1969 appare nella sua prima soap, "Aspettando il domani" e poi debutta sul palcoscenico di Broadway. Il suo primo ruolo al cinema è stato nel film "Tutti gli uomini del presidente" (1976), dove interpreta il ladro del Watergate Frank Sturgis. Hale è apparso anche in episodi dei telefilm "Matlock" e "MacGyver".

(di Paolo Martini)