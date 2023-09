Il regista italiano in gara con "Io, capitano", storia di due migranti senegalesi che attraversano l'Africa per inseguire il sogno chiamato Europa

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 oggi arriva in gara il regista Matteo Garrone con "Io, capitano", un apologo su due migranti senegalesi che attraversano l'Africa, con tutti i suoi pericoli, per inseguire il sogno chiamato Europa. In concorso anche il film "Origin" della regista statunitense Ava DuVernay: racconta la vita e l'opera straordinarie della scrittrice Isabel Wilkerson, prima donna afroamericana vincitrice del premio Pulitzer, mentre indaga sulla genesi dell'ingiustizia e svela una verità nascosta che ci riguarda tutti.