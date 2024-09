Mostra del cinema, Almodovar infiamma Venezia: 20 minuti di applausi

Successo travolgente per Pedro Almodovar alla Mostra del Cinema di Venezia. Il suo primo film in lingua inglese, The Room Next Door, ha infiammato il pubblico del Lido, che ha tributato al regista e alle protagoniste, Tilda Swinton e Julianne Moore, una standing ovation di ben 20 minuti, la più lunga dall'inizio della kermesse. Un'ondata di applausi ed entusiasmo ha travolto la sala al termine della proiezione, con le due attrici che si sono abbracciate visibilmente commosse dall'affetto del pubblico. Almodovar, acclamato a gran voce, si è concesso ai fan firmando autografi.