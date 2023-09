Questa notte sul palco del Prudential Center di Newark, in New Jersey, i Måneskin hanno trionfato agli Mtv VMA’s dove si sono aggiudicati il Premio per la categoria “Best Rock”, superando la concorrenza di mostri sacri della musica mondiale come Foo Fighters, Metallica, Muse, Linkin Park e Red Hot Chili Peppers.

La performance della band, che ha presentato live in anteprima mondiale il nuovo singolo “Honey (are u coming?)”, ha mandato in visibilio il pubblico presente all’evento, ma anche star come Taylor Swift, che in prima fila ha lanciato un iconico bacio alla band durante la loro esibizione. Una performance esplosiva - acclamata anche dalla stampa internazionale: dal New York Times, che li ha definiti "fenomeno rock globale" a Billboard USA - che ha visto prima entrare in scena il solo Damiano con una camera a mano, che lo riprendeva in soggettiva, per poi raggiungere Ethan (con un nuovo look biondo platino), Victoria e Thomas al centro palco.

Per la band è la seconda vittoria consecutiva ai VMA’s dopo quella dello scorso anno nella categoria “Best alternative”. E anche la seconda volta sempre consecutiva come performer. Un record italiano assoluto.