"Noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast, tanto che io personalmente sono disposto a pagare la parte di podcast che non è mia, anche di più di quello che è il valore attuale". Lo afferma Fedez nella nuova puntata di 'Muschio Selvaggio' dove insieme a Davide Marra (noto come Mr Marra), annuncia lo stop temporaneo del podcast. Da oggi, infatti, andranno in onda le ultime tre puntate del podcast già registrate e poi si resta in attesa che si chiarisca la controversia legale con Luis Sal.

La notizia, afferma il rapper, "è diventata virale. E' stata spiegata male e quindi non vogliamo aggiungerci alla disinformazione ed entrare nel merito della vicenda legale. Il tema è il futuro di questo podcast: noi abbiamo girato per ora questa, più altre due puntate". E dopo "non gireremo più perché la situazione attualmente è in una fase di stallo. I soldi stanno letteralmente finendo", aggiunge Fedez spiegando che "una parte dell'unica entrata che abbiamo per sostenere questo progetto, ovvero le visualizzazioni, non va neanche al progetto stesso".

"Da 10 mesi lavoriamo a questo podcast senza poter costruire quello che abbiamo in mente di fare". Insomma, "la situazione è parecchio complessa e viste le ultime vicissitudini non reputiamo più andare avanti perché non avrebbe senso continuare così. Sta diventando una situazione insostenibile per tutti lavorativamente parlando".

Il podcast, dunque, si ferma temporaneamente e il futuro, legato alla controversia legale, resta incerto: "Pubblicheremo le ultime puntate e poi attenderemo le decisioni dell'altra parte e dei giudici perché, contrariamente a quanto letto, la situazione non è completamente risolta. Si potrebbe facilmente impantanare in lungaggini burocratiche e legali", afferma Mr Marra.

La voglia di andare avanti però non manca: "Noi vorremmo portare avanti questo progetto, abbiamo voglia di farlo", ribadisce Fedez che ringrazia Marra per il lavoro svolto insieme in questi 10 mesi: "Mi trovo molto bene in questo nuovo format, come mi trovavo bene anche in quello prima. Sono gasato e abbiamo voglia di fare", chiude il rapper sottolineando, però, che le intenzioni di Luis Sal al momento non sono chiare.