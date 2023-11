Musica: Believe e Time Records rinnovano l'accordo

Believe e Time Records rinnovano l’accordo: continua con reciproca soddisfazione e grande voglia di ulteriori nuovi traguardi l’avventura in comune tra un leader assoluto nel campo della distribuzione musicale digitale globale ed una delle più affascinanti ed atipiche storie di successo nell’industria discografica internazionale degli ultimi decenni. Believe, leader assoluto nel campo della distribuzione digitale, annuncia la prosecuzione della collaborazione con Time Records, iniziata con reciproca soddisfazione sei anni fa.

Affinità elettive, prima di tutto: è dal 1984 che Giacomo Maiolini e la sua Time Records riescono a mettere a soqquadro le regole del mercato globale e le abitudini consolidate, 'inventando' di volta in volta nuovi fenomeni (dall’Eurobeat diventato un culto in Giappone con vendite mensili a cinque zeri fino ai Grammy Awards passando per ripetuti primati nelle chart inglesi, come nessun'altra realtà italiana ad oggi). Il segreto è pensare in modo innovativo e laterale rispetto alle dinamiche dell’industria, ponendo sempre al primo posto ricerca ed intuizione: la Time Records in una storia ormai lunga quattro decenni è stata infatti di continuo un vero e proprio gamechanger, intravedendo successi e strategie vincenti prima di chiunque altro, e spesso lì dove nessun altro aveva pensato anche solo di vederli.

Una storia che dai primi passi da Brescia è arrivata molto presto a ragionare ed operare in modo vincente su scala globale, continuando ancora oggi ad inventare e reinventarsi (e ad ottenere di continuo risultati strepitosi). Believe in tal senso è il partner perfetto per la distribuzione digitale. La voglia di pensare in modo innovativo, di credere in una visione fatta di futuro e voglia di rischiare, l’analizzare nel modo più affilato possibile le dinamiche in continua evoluzione del mercato: tutto questo è profondamente patrimonio comune. "Siamo orgogliosi di essere a fianco di Time Records per continuare a promuovere e sostenere le sue visioni e tutti i nuovi progetti sui quali stanno lavorando, oltre ovviamente a fare sempre sì che il grande catalogo della label, un patrimonio enorme, sia sempre valorizzato al meglio", commenta Alice Sorrenti, Head of Label & Artist Solution di Believe Italia.

Time Records è infatti una realtà sempre in evoluzione, attentissima a cogliere nuovi spazi e nuove prospettive: e in questo la partnership con un partner nativo digitale come Believe è fondamentale – e sotto molti punti di vista naturale. Un esempio significativo, fra quelli più recenti: Time Records è ormai in vista del traguardo del milione di iscritti al proprio canale YouTube ufficiale, con una crescita del 75% su base biennale. L’ennesimo traguardo per una realtà che, partita a metà anni ’80 dalla provincia nell’Italia settentrionale, ha conquistato il mondo e ancora di più ha saputo rinnovarsi di generazione in generazione, mantenendo intatto lo spirito e la voglia di mettersi in gioco. Per Believe è un piacere ed un onore essere, anche per gli anni venire, parte di questa storia davvero unica.