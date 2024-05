Musica, Cidim: "Grande successo ad Ankara e Istanbul del Duo Valle & Vitis"

Grande successo in Turchia per i concerti tenuti dal Duo Valle Vitis composto da Simone Vallerotonda (Arciliuto) e Andrea De Vitis (Chitarra). Gli spettacoli di mercoledì 8 ad Ankara e giovedì 9 maggio a Istanbul in occasione della Festa dell’Europa, hanno destato particolare interesse da parte del pubblico per le straordinarie e comprovate capacità degli artisti e per la peculiarità del loro repertorio: Arvo Pärt, Alexander Tansman, Carlo Gesualdo da Venosa, Manuel Ponce, Giovanni Girolamo Kapsberger, Mario Castelnuovo Tedesco, Philip Glass. Titolo del programma: 'Ellissi' - Simmetrie tra '600 e '900. Gli eventi fanno parte dei cicli 'Giovani talenti musicali italiani nel mondo e suono italiano', promossi dal Comitato nazionale italiano musica (Cidim) in collaborazione con importanti istituzioni musicali italiane e realizzati grazie al determinante sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura a Istanbul che ha favorito anche l’implementazione dei rapporti culturali con l'Ambasciata d'Italia ad Ankara.

"La Turchia rappresenta da anni per i musicisti italiani, e in particolare per quelli più giovani, un nuovo e importante bacino di ascolto e questo anche grazie alla cooperazione che abbiamo avviato e sviluppato con il Cidim. Ritengo davvero importante e significativo sviluppare iniziative come queste, perché colgono lo spirito del nostro lavoro e portano avanti la mission che ogni Istituto Italiano di Cultura possiede: promuovere la cultura in tutte le sue espressioni, dalla musica all’arte, e dare vita a rapporti tra gli operatori culturali italiani e stranieri, creando una felice commistione tra il nostro sapere e quello del Paese dove gli artisti italiani si esibiscono", spiega Salvatore Schirmo, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul.

"Sono molti anni che il Cidim è presente in Turchia - spiega Francescantonio Pollice, Vicepresidente Cidim e presidente dell'Associazione italiana attività musicali (Aiam) - dove propone solisti e gruppi da camera composti da alcuni fra i migliori giovani talenti italiani. Desidero ringraziare Salvatore Schirmo, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul che anche quest’anno ha voluto rinnovare la collaborazione con il Cidim, realizzando una proposta di grande qualità artistica come quella del concerto del Duo Valle Vitis, che ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Identici sentimenti di gratitudine il Cidim rivolge a Giorgio Marrapodi, ambasciatore italiano in Turchia per aver autorizzato la realizzazione dei concerti anche ad Ankara", conclude.