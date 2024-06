Musica: Cidim, il duo Cardaropoli Ferro vola a Varsavia

Dopo Marocco, Turchia e Danimarca il duo composto da Gennaro Cardaropoli al violino e Alberto Ferro al pianoforte vola giovedì 20 giugno in Polonia a Varsavia. Il concerto è il settimo appuntamento di un ricco calendario organizzato dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica), nell’ambito del progetto 'Tour Internazionale Duo Cardaropoli - Ferro' promosso con il sostegno dei fondi Siae per chi crea.

“I successi ottenuti dai giovani talenti italiani in Marocco, Turchia e Danimarca confermano prima di tutto la bravura dei due giovani musicisti italiani e anche la bontà di un’iniziativa, Gennaro Cardaropoli e Alberto Ferro sono talenti italiani che il Cidim sostiene da tempo e che, grazie al contributo di Siae 'Per chi crea', stanno realizzando un lungo giro di concerti internazionali dove propongono alcuni fra le più significative composizioni per violino e pianoforte di importanti autori italiani. Le prossime tappe sono previste sempre in Europa, con destinazione Valona in Albania, Sofia in Bulgaria, Strasburgo in Francia, Praga in Repubblica Ceca e Madrid Spagna. In tutto 12 concerti per continuare ad esportare all’estero la grande musica classica interpretata dai nostri più bravi artisti”, spiega il Presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali) e vicepresidente del Cidim, Francescantonio Pollice.

“Felicemente ed eccezionalmente nella sede del nostro istituto in Polonia, accogliamo questi due giovani artisti con l’entusiasmo e la competenza che dimostrano ogni volta che calcano un palcoscenico. L’Italia e la Polonia hanno un rapporto speciale con la musica classica che grazie a questi concerti rendiamo più saldo, con la convinzione che promuovere il talento dei più giovani sia il modo migliore di lasciare in dote all’estero un piccolo pezzo del nostro Paese”, dichiara il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia, Fabio Troisi che aggiunge: “Lo spettacolo si svolge in occasione della Festa della Musica, che cade il 21 giugno, e che celebriamo quest’anno in modo speciale e con un evento speciale”. Il programma del concerto che si svolgerà, giovedì 20 giugno, alle ore 18 a Varsavia presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura comprende musiche di Giuseppe Martucci, Henryk Wieniawski, Claude Debussy e Igor’ Fëdorovič Stravinskij.