Musica, da Luca Barbarossa a Teo Teocoli: al via 'MusicAma Calabria'

Cultura, musica e spettacolo come efficace strumento di promozione del brand Regione Calabria e volano virtuoso di economia e turismo. Partirà venerdì 29 novembre la 47esima edizione di MusicAma Calabria, un mese di concerti ed eventi nei teatri e nei luoghi più suggestivi della Calabria, tra Lamezia Terme e Catanzaro, fino al 29 dicembre. “Una formula perfettamente riuscita che abbiamo arricchito e fatto crescere nel corso degli anni grazie alla qualità degli artisti e alla comprovata bravura di ensemble e compagnie di fama internazionale. Anche quest’anno gli spettacoli si svolgono in tutti i 6 week-end di dicembre con l’obiettivo di coinvolgere oltre ai cittadini anche turisti italiani e stranieri, approfittando della vicinanza con l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme”, spiega Francescantonio Pollice, Presidente di Aiam, Vicepresidente del Cidim e direttore artistico della rassegna.

“MusicAMA Calabria non è solo un festival, ma un ampio contenitore con sfaccettature diverse, una sorta di lente di ingrandimento attraverso la quale conoscere la Calabria, scoprire le sue immense bellezze artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche, partecipando ad eventi concertistici e spettacoli teatrali e di danza. È anche così che la cultura va promossa, sposandola con il territorio e offrendola in dote a cittadini, imprese e turisti: un matrimonio riuscito che contiamo di portare avanti ancora per tanti anni, replicandone forma, contenuti e successo con i soci di Aiam e Cidim in ogni regione italiana”, conclude Pollice.

Oltre 30 eventi, tra i quali si segnalano al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme il concerto di Luca Barbarossa (30 novembre), i musical Aladin con la Compagnia dell’Ora e Max Laudadio (3 dicembre), Stelle di Broadwaw con la Compagnia Corrado Abbati (20 dicembre), gli spettacoli Tutto Teo di e con Teo Teocoli (26 dicembre) e La Notte del Gospel con il Benedict Gospel Choir (28 dicembre) e al Teatro Comunale di Catanzaro, lo spettacolo Un sogno a Istanbul con Maddalena Crippa e Maximilian Nisi (6 dicembre) e il concerto gospel con Florida Fellowship Super Choir. Di particolare interesse gli eventi dedicati alla celebrazione di specifici anniversari come il concerto della Camerata Ducale diretta da Guido Rimonda con un programma per i 200 anni della morte di Giovanni Battista Viotti, tra i fondatori della scuola violinistica italiana (1° dicembre) e, tra le produzioni originali, il musical Via degli Ulivi proposto dall’Ensemble Chiara D’Andrea, ideato per l’anniversario dei 100 anni dalla nascita del grande poeta Franco Costabile. A questi e tanti altri spettacoli si aggiungono 16 eventi affidati ad artisti di fama internazionale che si esibiranno in particolari location tra cui l’Antico mulino delle fate di Lamezia Terme e manifestazioni collaterali come passeggiate ecologiche e degustazioni di vini e oli calabresi.

La rassegna viene realizzata con il sostegno del Mic Direzione Generale dello Spettacolo, dell’Assessorato Regionale al Turismo della Regione Calabria, del Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica e della Camera di Commercio di Catanzaro, gode del patrocinio dell’Enit, Agis, Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali) e delle città di Lamezia Terme e Catanzaro e della collaborazione del Touring Club Italiano.