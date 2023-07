Musica, domani per la 'Festa' oltre 220 eventi delle Pro Loco Unpli

Con un cartellone di oltre 220 eventi in programma in tutta la Penisola, le Pro Loco aderenti all’Unpli forniscono il consueto tambureggiante apporto alla 'Festa della Musica' che domani 21 giugno celebra la 29esima edizione. Le Pro Loco animeranno territori, piazze e borghi, coinvolgendo oltre 200 località, con l’intento di unire le generazioni all’insegna del più diffuso linguaggio universale. Un festoso programma di eventi, ricco di appuntamenti e curiosità. A partire dai luoghi scelti: dalle località di mare a quelle di montagna, dalle città ai siti panoramici, passando anche per le dimore storiche. Tutte da gustare anche le atmosfere dei concerti all’alba, così come quelli in notturna; ad esibirsi orchestre sinfoniche e piccoli gruppi, artisti locali e noti.

“Come ogni anno sono innumerevoli le iniziative avviate dalle Pro Loco che, esaltando il linguaggio universale della musica, valorizzano i beni culturali di territori e località", commenta il presidente dell’Unpli (Unione Pro Loco d'Italia), Antonino La Spina che aggiunge: "Crediamo fortemente nella collaborazione avviata con l’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, registrando da un lato la costante crescita della Festa, dall’altro del numero di Pro Loco che partecipano a questo atteso appuntamento. Da parte nostra, lo dimostrano i fatti, continueremo ad impegnarci per far conoscere sempre di più al nostro mondo i valori di questa Festa”.

“Anche quest’anno le Pro Loco hanno ribadito l’impegno per la Festa della Musica, sia per sostenerla e diffonderla, sia produrla, dato che sono sempre circa 200/250 le realtà che si accendono grazie alla loro attività: rispetto al numero totale, le Pro Loco coinvolgono un po’ meno di un terzo della città complessivamente coinvolte. Quest’anno abbiamo raggiunto quasi 820 città in tutt’Italia e il numero degli eventi Pro Loco è sempre considerevole. A prescindere da quelli che sono i numeri, inoltre, la volontà di partecipare delle Pro Loco è sempre più tangibile” afferma Marco Staccioli, presidente dell'Associazione Italiana Promozione Festa della Musica.

Domani sera attenzione puntata sull'evento di Alghero "dove - prosegue Staccioli - il testimonial della Festa della Musica, il jazzista Enrico Rava, si esibirà (ore 21.30). Da Alghero parte anche il grande progetto dei giovani con l’esibizione di una 'Bing band jazz', composta dai giovani musicisti dei conservatori di Ribera e di Sassari, a simboleggiare tutti gli studenti di musica d’Italia, che suonerà subito dopo il concerto di Rava”. La Big band inizierà simbolicamente un percorso formativo di gruppi di studenti di 7 Conservatori europei sotto il coordinamento Italiano, finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo chiamato “La Giovane Europa” in occasione della 30° edizione della Festa della Musica 2024.

Fra gli eventi promossi dalle Pro Loco e dai Comitati regionali Unpli, in collaborazione con altre associazioni e istituzioni, e in programma domani 21 giugno: il concerto all’alba (6.45) nel Castello Aragonese di Taranto dell’Ensemble Cameristico del Conservatorio 'Giovanni Paisiello', la direzione artistica e culturale dell’evento è curata dal Comitato Regionale Unpli Puglia Aps, con il patrocinio del Comune di Taranto e il Comando Interregionale Marittimo Sud di Taranto e in collaborazione con il Conservatorio Statale 'Giovanni Paisiello', la Delegazione Unpli Magna Grecia – Lizzano e la Pro Loco Unpli di Taranto.; il concerto dell’Orchestra Sinfonica 131 Ico, inserito nell’ambito del premio Rossetti Montano, che si terrà a Corleto Perticara (Potenza) dalle ore 21 (aula polifunzionale E. Landi), promosso da Unpli Basilicata e Pro Loco Corletana; il concerto nell’incantevole “balcone panoramico” dell’ex-canonica, promosso dalla Pro Loco di Forgaria (Udine) dalle ore 20.45. Pro Loco impegnate, fra gli altri eventi, anche a supporto del concerto in programma a Pompei (ore 20, Piazzale Schettini) e di alcune delle iniziative inserite nell'articolato programma che prende il via oggi ad Alghero.

La Festa della Musica è organizzata dall’Associazione Italiana Promozione Festa della Musica vede la compartecipazione della Commissione Europea Rappresentanza Italiana, del Mic, del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, il partenariato della Rai e la collaborazione della Siae – Società Italiana degli Autori ed Editori. L'edizione 2023 della Festa della Musica ha come filo conduttore la sicurezza stradale esplicitato dallo slogan 'Vivi la Vita'. L'elenco completo degli eventi della 'Festa della Musica' è disponibile al seguente link www.festadellamusica.beniculturali.it.