Musica, omaggio a 'Rachmaninoff' con Beatrice Rana e ballerino ucraino Potiomkin

Beatrice Rana, star mondiale e pianista richiesta da prestigiose orchestre e istituzioni concertistiche, sarà la protagonista di 'Soirée Rachmaninoff', omaggio a Sergej Vasilievic Rachmaninoff (1873-1943), nel doppio anniversario dalla nascita (150 anni) e della scomparsa (80) in scena al Festival Internazionale del Balletto e della Musica di Nervi (Genova - 2 luglio) e al Ravenna Festival (6 luglio)

Dopo il successo di 'Stravinsky’s Love' due anni fa, sempre con Beatrice Rana, Daniele Cipriani, che ha firmato il progetto con la consulenza musicale di Gaston Fourniere - Facio, riprende il filo rosso tra danza, musica e recitativo per evocare un gigante della musica a cavallo tra la fine dell'Ottocento e la prima parte del Novecento. Grande compositore, ma anche direttore d’orchestra e brillante pianista. Sul palco anche il pianista Massimo Spada e la violoncellista Ludovica Rana, sorella di Beatrice.

La compagnia di danza, protagonista dello spettacolo, è formata da un cast internazionale. Undici ballerini tra cui l’ucraino Oleksii Potiomkin (già Teatro dell'Opera di Kyiv) che si divide come molti dei suoi giovani concittadini tra i campi di battaglia e il palcoscenico, le danzatrici Parvaneh Scharafali e Yumi Aizawa, originarie rispettivamente dell’Iran e del Giappone, che hanno a loro attivo carriere in Germania, Francia, Svizzera e Olanda.

"Rachmaninoff è stato un autore generosissimo per il pianoforte e per noi pianisti, la sua musica è energia, poesia, racconto, a volte molto triste, sempre ricco di tantissimi colori e suggestioni - dichiara Beatrice Rana - Ci piace pensare che in questa serata stiamo realizzando il sogno di Rachmaninoff, vedere le sue Danze Sinfoniche coreografate. In effetti, il compositore russo-americano avrebbe voluto che fosse addirittura Mikhail Fokine a creare uno spettacolo - aggiunge- ma, purtroppo, il grande coreografo, il cui nome fu legato all’avventura dei Ballets Russes di Diaghilev, morì prima di poter dar vita al progetto, che oggi viene affidato ai due danzatori e coreografi Sasha Riva e Simone Repele con l'ultima creazione che debutta in prima assoluta, 'Alla fine del mondo"'.

Sasha Riva e Simone Repele Repele saranno anche gli interpreti della loro creazione che prende spunto da alcuni aneddoti riguardanti la vita di Rachmaninoff. La sua predilezione per i fiori di lillà, per esempio, le sue mani molto grandi e la sua celebre frase 'La musica basta per una vita intera, ma una sola vita non basta per la musica'. "Parole che contengono ‘note’ di malinconia per la natura transitoria dell’esistenza, ma al contempo di conforto nel sapere che vi è qualcosa che permane dopo la morte", come spiega una nota dello spettacolo. Nella stessa serata anche due creazione di Uwe Scholz, celebre coreografo scomparso prematuramente. Verranno eseguite in Soirée Rachmaninoff 'Sonata' (sull’Andante dalla Sonata in sol minore per violoncello e pianoforte) e Trio (sull’Andantino dalla Suite n. 2 per 2 pianoforti), lavori astratti entrambi, ma che esprimono le tinte e sfumature, ora forti, ora tenere, dei rapporti d’amore.

In alcuni momenti dello spettacolo si darà ‘voce’ al compositore. L’ex direttore generale della Fondazione Rachmaninoff presso Villa Senar in Svizzera, dove egli visse, Ettore F. Volontieri, leggerà ricordi e aneddoti. I testi, basati su lettere e interviste dell’artista, sono firmati da Gastón Fournier-Facio (la versione italiana è di Simonetta Allder d'Aquino).