circle x black
Cerca nel sito
 

Musica, venerdì la banda musicale della Polizia di Stato alla Basilica di San Vitale

Nuovo appuntamento con la rassegna Sacrae Militiae Sonus

Musica, venerdì la banda musicale della Polizia di Stato alla Basilica di San Vitale
13 novembre 2025 | 13.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Venerdì 14 novembre, alle ore 19.30, la Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Vincenzo Mascolo, suonerà all’interno della Basilica di San Vitale al Quirinale a Roma. Un nuovo appuntamento con 'Sacrae Militiae Sonus - Il Suono delle Sacre Milizie', la rassegna musicale promossa dal Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica, con il beneplacito della Santa Sede e il sostegno di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente emerito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. ''La Banda Musicale della Polizia di Stato vanta una storia lunga oltre 90 anni segnata da continui successi in Italia e all’estero. A guidare l’ensemble Vincenzo Mascolo, direttore d’orchestra di grande spessore ed esperienza. Insieme si esibiranno all’interno di una delle basiliche più belle della città di Roma, proponendo al pubblico un programma variegato e di grande interesse'', spiega il presidente del Cidim e di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali), Francescantonio Pollice.

''Anche questo progetto artistico che abbiamo proposto quest’anno per la prima volta sta in concludersi - spiega - sono due gli appuntamenti, oltre a quello di venerdì, previsti nel suo calendario. Il successo de Il Suono delle Sacre Milizie è testimoniato dai numeri, perché abbiamo registrato una media di più di 200 spettatori a serata, a riprova di come il genere bandistico possieda grande appeal, un fascino che sicuramente aumenta quando l’esibizione avviene in un luogo di culto''.

Il programma prevede le musiche di Georges Bizet, Philip Sparke, Ennio Morricone, Luigi Denza , Giuseppe Verdi e Michele Novaro. L'evento è parte del progetto Cidim A Roma e viene organizzata con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e il patrocinio del Ministero dell’Interno Fondo Edifici di Culto, della basilica di San Vitale e del Municipio 1 Roma Centro. Ingresso al concerto è libero. Maggiori informazioni sul sito del Cidim www.cidim.it.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Banda Musicale della Polizia di Stato Sacrae Militiae Sonus Il Suono delle Sacre Milizie Basilica di San Vitale al Quirinale
Vedi anche
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza