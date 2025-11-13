Musica, venerdì la banda musicale della Polizia di Stato alla Basilica di San Vitale

Venerdì 14 novembre, alle ore 19.30, la Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Vincenzo Mascolo, suonerà all’interno della Basilica di San Vitale al Quirinale a Roma. Un nuovo appuntamento con 'Sacrae Militiae Sonus - Il Suono delle Sacre Milizie', la rassegna musicale promossa dal Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica, con il beneplacito della Santa Sede e il sostegno di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente emerito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. ''La Banda Musicale della Polizia di Stato vanta una storia lunga oltre 90 anni segnata da continui successi in Italia e all’estero. A guidare l’ensemble Vincenzo Mascolo, direttore d’orchestra di grande spessore ed esperienza. Insieme si esibiranno all’interno di una delle basiliche più belle della città di Roma, proponendo al pubblico un programma variegato e di grande interesse'', spiega il presidente del Cidim e di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali), Francescantonio Pollice.

''Anche questo progetto artistico che abbiamo proposto quest’anno per la prima volta sta in concludersi - spiega - sono due gli appuntamenti, oltre a quello di venerdì, previsti nel suo calendario. Il successo de Il Suono delle Sacre Milizie è testimoniato dai numeri, perché abbiamo registrato una media di più di 200 spettatori a serata, a riprova di come il genere bandistico possieda grande appeal, un fascino che sicuramente aumenta quando l’esibizione avviene in un luogo di culto''.

Il programma prevede le musiche di Georges Bizet, Philip Sparke, Ennio Morricone, Luigi Denza , Giuseppe Verdi e Michele Novaro. L'evento è parte del progetto Cidim A Roma e viene organizzata con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e il patrocinio del Ministero dell’Interno Fondo Edifici di Culto, della basilica di San Vitale e del Municipio 1 Roma Centro. Ingresso al concerto è libero. Maggiori informazioni sul sito del Cidim www.cidim.it.