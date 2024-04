Musica, Zampaglione: “L’arte e la mia famiglia allargata sono i mie punti fermi”

Punti fermi? “Ne ho più di uno che ho difeso dai temporali quotidiani. Uno è sicuramente l'arte in generale quindi la musica, il cinema e tutto quello che mi permette di raccontare me stesso e di condividere con gli altri certe sensazioni e stati d'animo. Cioè, so che qualsiasi cosa mi succede la posso raccontare la posso in qualche modo condividere e questo mi salva tante volte da stati d'animo anche non buoni. Mi è successo di avere dei momenti terribili da un punto di vista personale e paradossalmente poi quelli sono diventati anche però dei periodi in cui ho scritto le cose che sono magari migliori o a volte da un grande dolore nasce una bellissima canzone per cui l'arte la vedo un po' come una possibilità come un'ancora e poi la mia famiglia mia moglie mia figlia mio padre la mia famiglia allargata in generale anche che è una protezione è un luogo dove veramente posso essere me stesso e quindi però va difesa poi anche avere magari una famiglia allargata. E’ un'operazione non facile devi stare molto attento devi camminare a volte tu capito ecco ti senti un po' a volte l'elefante nella cristalleria quindi c'è voluto un bel percorso anche per arrivare a questo oppure crescere mia figlia senza mettersi a fare quello che sa tutto che gli deve insegnare le cose ma rispettando anche tutte le sue esigenze e le sue il suo modo di vedere la vita che c'è oggi. Per cui il punto fermo lo devi però nutrire lo devi curare, amare e difendere da tutti i temporali.