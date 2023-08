"Zuckerberg ha rifiutato l'offerta". Elon Musk risponde su X al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in merito alla sfida con Mark Zuckerberg. Nel messaggio di qualche giorno fa Sangiuliano scriveva di aver avuto una "lunga e amichevole" conversazione con Musk, spiegando che l'evento "non si terrà a Roma".

"Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza in Italia - scrive ora Musk - Volevamo promuovere la storia dell’Antica Roma con il supporto di esperti e allo stesso tempo raccogliere soldi per i veterani americani e gli ospedali pediatrici in Italia. Zuckerberg ha rifiutato l’offerta perché non è interessato a questo approccio. Vuole solo combattere se è la UFC organizzare l’incontro. Io comunque sono sempre pronto a combattere".