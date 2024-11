“Le mie parole sono state interpretate in maniera totalmente inesatta. Voglio scusarmi se ho offeso qualcuno. Io ho parlato di mia figlia. Sono stata accusata di aver detto delle brutte cose sulle Iene". Così Margherita Rebuffoni, mamma di Nadia Toffa, chiarisce le sue affermazioni. In un'intervista rilasciata si legge: "Le Iene? Mai più sentite, mandano i suoi servizi, ma non ci hanno più chiamato".

"Le Iene sono state la casa di Nadia per dieci anni. Quando io e mio marito vediamo i suoi filmati mandati in onda, ci emozioniamo e siamo felici di vederli", ha sottolineato la donna aggiungendo dal palco della tappa bresciana del tour Promuovi La Tua Musica, dedicata alla memoria di Nadia Toffa: "Voglio tanto bene a Mediaset e voglio tanto bene alle Iene”.