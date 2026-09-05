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Nanni Moretti torna a Venezia dopo 37 anni, i fan lo accolgono tra selfie e autografi - Video

05 settembre 2026 | 11.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nanni Moretti presenta oggi, 5 settembre, in Concorso alla 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia il suo film 'Succederà questa notte'. Ad attenderlo nei pressi della Sala Grande dove si è recato per la prova screener, un gruppetto di fan. Uno di loro, ha tirato fuori dallo zaino un grande poster di 'Palombella Rossa' per farlo autografare dal suo mito. E poi un selfie con abbraccio per immortalare il momento.

Quello di Moretti è un grande ritorno: erano 37 anni che non metteva piede al Lido, preferendo il Festival di Cannes per le anteprime mondiali dei suoi film. L'ultima volta alla Mostra risale al 1989 quando il suo 'Palombella rossa' fu presentato come evento speciale della Settimana Internazionale della Critica (Sic). L'esclusione dalla Selezione Ufficiale generò non poche polemiche. La scelta di non far concorrere Moretti per il Leone d'oro fu definita da molti come una decisione di stampo politico.

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