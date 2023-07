Naomi Campbell ancora mamma a 53 anni: "Mai troppo tardi"

Naomi Campbell mamma per la seconda volta. A 53 anni, la top model britannica ha dato alla luce il secondo figlio, un maschietto. "Non è mai troppo tardi per diventare mamma", scrive su Instagram annunciando il lieto evento e pubblicando la foto che la riunisce con entrambi i figli. Due anni fa, Campbell ha avuto una bambina. "Tesoro mio, sappi che sei protetto oltre misura e circondato d'amore dal momento in cui ci hai onorato della tua presenza. Un vero dono di Dio, benedetto! Benvenuto piccolo. Non è mai troppo tardi per diventare madre", scrive nel post dedicato al secondo figlio. Come per la primogenita, anche in questo caso la top model non fornisce altri dettagli, mantenendo un riserbo quasi totale sulla propria vita privata.