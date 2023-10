Natalità, Max Pisu: "A Legnano siamo romantici"

"La nostra è una città romantica, dopo una passeggiata sull'Olona e una in centro è facile innamorarsi''. E' quanto dice scherzando con l'Adnkronos l'attore ed ex comico di 'Zelig' Max Pisu, commentando la notizia che, in un momento in cui i parti sono in calo in tutta Italia, Legnano invece è l'unica città in controtendenza e che negli ultimi 5 anni ha avuto nascite costanti, insomma è la 'culla della natalità'.

A segnalare il caso è il direttore del reparto Guido Stevenazzi di Legnano, che descrive il modello che ha reso possibile questa controtendenza. Parola d'ordine: "Mantenere costanti i numeri innalzando l'asticella della qualità - ha spiegato - costruendo un approccio basato sulla personalizzazione e sull'umanizzazione della cura materna". ''Noi crediamo molto nel valore della famiglia", aggiunge Pisu con la solita ironia che lo caratterizza, e lancia un appello ai suoi concittadini: ''Legnanesi, diamoci da fare, salviamo il nostro paese!''.

(di Alisa Toaff)