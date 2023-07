Neelam Gill smentisce love story con DiCaprio

La modella britannica di origini indiane Neelam Gill ha messo a tacere via social network le voci su una love story con Leonardo DiCaprio. La modella 28enne e l'attore premio Oscar sono stati fotografati nei giorni scorsi insieme in barca in Sardegna. Subito gli scatti hanno alimentato voci di un flirt tra i due. Tanto che Neelam ha voluto subito intervenire per mettere fine ai rumors. E sulle storie di Instagram ha pubblicato un post che non lascia spazio alle interpretazioni. “Solo per chiarire eventuali voci - ha scritto - non sono la 'nuova fiamma' di Leonardo DiCaprio. In effetti, ho una relazione impegnata con un suo buon amico, da molti mesi ormai. L'unico motivo - ha aggiunto - per cui siamo stati fotografati nello stesso posto è perché sono stata lì con il mio partner". Per concludere: "Spero che questo chiarisca tutte le false storie".

In realtà da qualche settimana a DiCaprio viene attribuita una relazione con un'altra top model, Gigi Hadid. A giugno, sia Hadid che Gill erano state viste entrare in un esclusivo ristorante londinese, poco prima che arrivassero Leo DiCaprio e i suoi genitori. Ma secondo fonti ben informate - citate da 'People' - la vera love story riguarderebbe DiCaprio e Hadid. I due appaiono sempre più spesso a feste e ricevimenti insieme. Dove arriva l'una, poco dopo si presenta l'altro. E viceversa.