In 'Fino al giorno nuovo' l'inedita collaborazione della band salentina con il rapper

Non si fermano le sorprese dei Negramaro: venerdì 15 settembre esce “Fino al giorno nuovo” (Sugar Music), il nuovo singolo della band che li vede per la prima volta insieme a Fabri Fibra. Il brano è il primo estratto del prossimo album di inediti dei negramaro, in uscita nel 2024.

Dopo un’estate da protagonisti con i loro show nei teatri di pietra e con l’evento speciale N20 Back Home, i Negramaro tornano con nuova musica. La canzone - prodotta da Davide Simonetta e Giuliano Sangiorgi, e scritta dallo stesso Giuliano insieme a Fabri Fibra - è un mix esplosivo che vede il timbro rock della band fondersi con la voce di Giuliano e le barre di Fibra Fibra.

"Sono solo uno tra i tanti / Sono solo un uomo e scoppio / Se non c’è’ uno scopo soffoco se resto sotto", rappa Fibra, raccontando una condizione esistenziale di insofferenza che cerca e trova conforto nel ritornello liberatorio di Giuliano: "E spacco, spacco, spacco tutto tanto poi c’è tempo / E urlo, urlo, urlo e mi libero del resto".

Il nuovo inedito arriva alla vigilia dei tre concerti in programma all’Arena di Verona il 22, 23 e 24 settembre: dopo i sold out dei concerti estivi alle Terme di Caracalla (13, 14 e 16 giugno) e al Teatro Greco di Siracusa (19, 21 e 22 luglio), e dopo la grande festa di N20 Back Home dell’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (12 agosto), i negramaro vanno così a chiudere con un gran finale l’N20 Tour, la tournée con la quale hanno festeggiato i loro primi vent’anni di carriera, vent’anni di canzoni, vita e successi. Per tutte le informazioni: www.magellanoconcerti.it www.friendsandpartners.it.