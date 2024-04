Neri Parenti: "Il politically correct mi ha rovinato"

"Con il politically correct mi hanno rovinato, oggi molti dei film che ho fatto in passato non li potrei più fare. A prescindere dalla serie dei cosiddetti cinepanettoni, dove ogni tanto si passava il limite della decenza, oggi non potrei più fare più nemmeno Fantozzi che, invece, è un cult, anzi uno stracult. Vai a dire che la figlia è come una scimmia o che la moglie è brutta... Non si potrebbe fare assolutamente". Lo ha detto all'Adnkronos il regista Neri Parenti, che ha diretto 54 film tra cui la serie di Fantozzi con Paolo Villaggio e molti cinepanettoni. "Il politically correct viene usato in realtà solo per alcune cose- dice - soprattutto per la commedia, per i film comici. Perché, in realtà, ci sono film come quello di Paola Cortellesi dove c'è l'uomo violento, ma quello va bene...".