Noemi accende i teatri con il Nostalgia indoor tour

La musica di Noemi si fa più intima e potente: dopo il debutto del 13 novembre a Crema, la cantante romana arriva lunedì 17 novembre a Firenze (Teatro Cartiere Carrara, ore 21) per la prima tappa ufficiale del Nostalgia indoor tour, un viaggio nei teatri che promette emozioni autentiche e grandi momenti live. Sul palco, Noemi ripercorrerà i suoi più grandi successi, da Se ti innamori muori ai brani del nuovo album Nostalgia (Columbia Records / Sony Music Italy), un progetto raffinato che fonde blues, scrittura cantautorale contemporanea e collaborazioni con alcuni dei nomi più interessanti della scena musicale italiana.

"Il Nostalgia Summer Tour è stato un viaggio bellissimo, pieno di energia e calore, ma nei teatri tutto cambia. È come se la musica diventasse più vicina, più nuda. Mi piace l’idea di poter giocare con le sfumature, con il silenzio, con lo sguardo diretto del pubblico - racconta Noemi - Il teatro è il luogo dell’ascolto e dell’intimità: puoi raccontarti davvero, far entrare le persone nel tuo mondo. Questo tour sarà un modo per chiudere il cerchio, per dare nuova vita alle canzoni in una veste più emotiva e profonda".

Dopo Firenze, la tournée toccherà Torino e Milano (entrambe sold out), Padova, Brescia, Assisi (sold out), Catania, Palermo (sold out), Napoli, Salerno, Bari e Bologna, fino al gran finale del 20 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, la sua prima volta su uno dei palchi più prestigiosi della capitale. Sarà un grande concerto-evento che vedrà Noemi condividere il palco con alcuni ospiti d'eccezione già annunciati, tra cui Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Fabrizio Moro, Tiromancino e Carl Brave e altri artisti che verranno svelati prossimamente. Fuori dal palco, Noemi vive un autunno intenso: dopo l'esperienza come giudice di Io Canto Family su Canale 5, conduce ogni venerdì su Rai Radio 1 il programma Non solo parole, raccontando la musica italiana attraverso storie, aneddoti e incontri.