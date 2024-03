La vita di coppia non sempre è facile, anche nella musica. Ne sanno qualcosa Benjamin Mascolo e Federico Rossi, in arte Benji & Fede, che dopo aver conquistato il cuore di molti fan con brani come 'Dove e quando' e 'Tutto per una ragione', hanno interrotto nel 2020 il loro sodalizio artistico. A quattro anni dal fatidico addio Benji scrive - attraverso Instagram - una lunga lettera a Fede per tornare insieme: "Possiamo fare il disco e il tour della vita". I due ragazzi modenesi, classe 93-94, "insieme sono una forza della natura" e ora i fan sognano una reunion. Non resta, dunque, che aspettare la risposta di Fede.

E nel mondo della musica sono tanti i sodalizi artistici rinati dopo un periodo di separazione. Tra questi ci sono gli Articolo 31, vera leggenda del rap italiano che hanno regalato al pubblico brani come 'Ohi Maria' e 'Tranqi Funky'. Nel 2006 l'annuncio della separazione e l'avvio delle carriere da solisti. Tra alti e bassi, la 'coppia' formata da J-Ax e dj Jad è tornata insieme nel 2018 con l'annuncio di una serie di concerti speciali andati subito sold out. Ma gli Articolo 31 non hanno fatto felici solo i nostalgici. Il loro nuovo sodalizio li ha portati a produrre nuova musica e a calcare il palco del festival di Sanremo che li ha visti in gara l'anno scorso per la prima volta con il brano 'Un bel viaggio'.

Un altro grande ritorno è stato quello delle sorelle del pop, Paola e Chiara Iezzi, che hanno dominato le classifiche negli anni '90 con brani come 'Vamos a Bailar' e 'A modo mio'. Tra carriere da soliste e pause dallo showbiz, le due sorelle hanno avuto un lungo periodo di tira e molla fino al 2013 quando hanno ufficializzato la rottura. Il ritorno - 10 anni dopo - in grande stile, sul palco dell'Ariston, con il brano 'Furore', in gara nell'edizione del festival 2023.

Infine, in questa veloce carrellata di coppie d'arte, non potevano mancare Albano e Romina: una storia d'amore e musica. Nonostante le loro vite private abbiano preso strade diverse, i due artisti si sono riuniti per alcuni concerti ed eventi anche internazionali. Celebre la loro apparizione nel 2015, sempre sul palco dell'Ariston, dove la coppia ha scelto di riunirsi dopo 24 anni per il bene dello spettacolo. D'altronde canzoni come 'Felicità' e 'Ci sarà' sono diventate intramontabili colonne sonore di più di una generazione.