Nul a Milano tra buddhismo e musica elettronica

Nul, collettivo di artisti, attivo da oltre un decennio nel promuovere eventi al confine tra le discipline, porta buddhismo e musica elettronica a Milano in un evento in programma domenica 21 dicembre all'Arca. A inaugurare la serata sarà il monaco Kunsalananda, che ha fatto esperienze di meditazione e isolamento in Cambogia per poi tornare al mondo e condividere i saperi acquisiti.

Se lo scorso evento Nul aveva proposto a Milano il raro spettacolo dei Dervisci dell’Ordine Mevlevi di Istanbul, per questo primo evento del 2024 il collettivo si spinge ancora più a Est, nel cuore dell’Asia profonda. I temi della tradizione sapienziale buddhista saranno trattati in modo semplice ma oltre ogni banale stereotipo e sarà possibile fare domande al monaco Kunsalananda. Ruolo importante per ogni ricerca spirituale è quello dell’alimentazione, pertanto durante l’evento saranno serviti cibi vegetali proposti da Viva Las Vegan.

Il secondo talk previsto è quello di Lorenzo Biagiarelli, divulgatore culinario noto al grande pubblico per essere presenza fissa nel programma di Rai1 'È sempre mezzogiorno' insieme ad Antonella Clerici. Lorenzo Biagiarelli racconterà agli invitati perché dopo una vita in cui ha mangiato carne quotidianamente ha deciso di smettere completamente. L'esperto di cucina ci parlerà inoltre dei dietro le quinte del suo libro inchiesta 'Troppa Carne'.

Dopo i talk sarà la volta della musica, cuore pulsante degli eventi Nul. Il dj e ricercatore culturale Tyler Ov Gaia farà ballare con la sua collezione di dischi provenienti dai quattro angoli del mondo, tra ricerca etnica e sperimentazione sonica. Tyler Ov Gaia si esibisce, oltre che nel circuito dei club, anche per le istituzioni dell’arte contemporanea.