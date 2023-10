Corona, all'inizio del mese ha parlato della loro storica relazione e del possibile stato emotivo della showgirl: «Se non fossi andato in carcere, Stefano De Martino neanche esisterebbe. L'ultima volta che ci siamo visti eravamo per caso sullo stesso volo, lei era incinta e piangeva, siamo stati abbracciati fino all'atterraggio. Io sono andato via con il mio autista e ad attendere lei c'era l'ex marito.

Infine la mancata ospitata a Stasera C'è Cattelan, fatto che ha però iniziato a chiarire la situazione. Il conduttore ha ironizzato così: "Vi svelo cos'è successo veramente. Ci dicono che Belen non verrà perché pare non stia molto bene. Io ci ho creduto e ci credo tuttora. Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola con un bicchiere di vino in mano all'Asl, sì sembra proprio l'Asl. Se il problema si risolveva con l'alcol poteva venire qui!".

Si può dire che Belen abbia preso una pausa da social e riflettori, ma dopo molto tempo si è fatta di nuovo viva e in una veste completamente nuova: ''Mi siete mancati'', ha detto negli ultimi giorni ai fan, che però non le hanno riservato la stessa gentilezza nei commenti.

Le ultime storie e post ritraggono Belen e la sua fuga dalla realtà con l'inseparabile compagno: Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano. I due stanno insieme ufficialmente da agosto e hanno passato l'ultimo mese più vicini che mai. È proprio di questo che i fan l'accusano. Ma è notizia delle scorse ore,come ripreso anche da Milano Today, che Belen abbia acquistato una nuova casa, un super attico in zona City Life. È il segno che Belen vuole iniziare a scrivere il prossimo capitolo della sua vita, in un nuovo nido d'amore per la sua famiglia? Le frecciatine sono sempre dietro l'angolo ... e nei commenti.